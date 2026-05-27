La UCO reclama al PSOE el acceso a correos, entradas, cuentas y datos de viajes de los investigados en la trama de Leire Díez y Santos Cerdán

Agentes de la UCO en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire, este miércoles.

Los detalles En el auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez Pedraz autoriza a intervenir los registros de entrada en Ferraz de los años 2024 y 2025 (incluyendo 36 fechas concretas) de diversas personas, entre ellos de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolset, Leire Díez, Antolín, el abogado Jacobo Teijelo, Zarrías y la empresaria Carmen Pano.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en la sede del PSOE en Ferraz para acceder a los correos electrónicos de varios miembros del partido, incluyendo al exsecretario de organización Santos Cerdán, en el marco de una investigación judicial. El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional autorizó esta acción, buscando evidencias de una supuesta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Además, se solicitó información sobre viajes, reuniones y registros de entrada en la sede, así como detalles financieros y contables del partido. También se requirió información sobre la relación laboral y funciones de los principales investigados durante 2024 y 2025.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz para realizar el vuelque del contenido íntegro de los buzones de correo electrónico asociados al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán; la gerente del partido Ana Fuentes; la empleada Covadonga San Pedro; la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez y el ex director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó a los agentes de la UCO, además, datos de viajes, reuniones y registros de entradas en la sede de los socialistas. Así consta en el auto, al que ha tenido acceso laSexta, en el que el juez Santiago Pedraz autoriza el requerimiento judicial para que el PSOE aporte, "con carácter inmediato, la documentación y archivos electrónicos" en el marco de la investigación en la que sitúa a Cerdán al frente de una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectan a este partido y al Gobierno, la cual habría impulsado junto a la exmilitante de esta formación Leire Díez.

En concreto, de Santos Cerdán solicita el volcado de sus correos desde 2021 a la actualidad; de Fuentes y Antolín desde 2024, al igual que los de las direcciones de correo asociadas a la gerencia del partido; y de las dos trabajadoras. "Adicionalmente, se solicita el volcado íntegro del contenido de los respectivos buzones de correo electrónicos asociados a las referidas direcciones, que incluya tanto los mensajes leídos como los no leídos", detalla el auto.

Pedraz también ha autorizado a la UCO que vuelque en Ferraz "la estructura completa de carpetas y subcarpetas" digitales almacenadas en su red informática. Siguiendo la orden del juez, la UCO también ha pedido "el examen íntegro 'in situ' de los libros contables llevados por el partido político en los ejercicios 2024 y 2025, incluyendo el Libro Diario, el Libro de Inventarios y Balances y los Libros Mayores correspondientes a dichos ejercicios, en relación con los hechos que se investigan".

También se requiere información detallada del procedimiento interno del PSOE para la autorización de gastos y la realización de pagos, "en relación con facturas presentadas para su abono, incluyendo la identificación de todas las personas que intervienen en el proceso, con indicación de su identidad, cargo, funciones y dependencia jerárquica". Así como "la aportación de todos los asientos contables relacionados con Gaspar Carlos Zarrías [...] que consten registrados en las cuentas del partido político en los ejercicios 2024, 2025 y 2026".

Acceso al registro de entrada a la sede de Ferraz

Junto a esto, los agentes también tenían orden de intervenir los registros de entrada en Ferraz de los años 2024 y 2025 (incluyendo 36 fechas concretas) de diversas personas, entre ellos de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolset, Leire Díez, Antolín, el abogado Jacobo Teijelo, Zarrías, la empresaria Carmen Pano e, incluso, el excomisario José Villarejo.

Un requerimiento que hace extensivo al aparcamiento de la sede del PSOE, aunque en este caso se centra en cuatro vehículos: dos de Leire Díez (desde 2021) y dos del expresidente de la SEPI Vicente Fernández (desde 2018). También tiene interés el juez en que el PSOE le entregue "información detallada" sobre la relación laboral con el partido y funciones de los principales investigados entre los años 2024 y 2025.

Y de Cerdán, Díez, Dolset, Zarrías y la periodista de investigación fallecida Patricia López Lucio también requiere información detallada de los viajes gestionados u organizados por el PSOE entre 2024 y 2025.

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