Javier Martínez-Brocal, sobre la rueda de prensa de Sánchez en Roma: "Dijo que no se le hicieran más preguntas sobre Zapatero"

El presidente del Gobierno ha visitado al papa León XIV en Roma y, debido a las últimas noticias sobre su partido, la prensa se ha interesado por conocer sus impresiones sobre la imputación del expresidente socialista.

Pedro Sánchez ha viajado hasta Roma para reunirse con el papa León XIV en plena vorágine por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz. El corresponsal Javier Martínez-Brocal ha sido uno de los periodistas que ha asistido a la rueda de prensa que el presidente español ha hecho en la ciudad italiana.

"Las ruedas de prensa de Sánchez en el Vaticano las carga el diablo", comenta el periodista. Martínez-Brocal recuerda que su anterior encuentro, en ese caso con el papa Francisco, en el 2024 "fue dos horas después de que hubieran salido a la luz el informe de la UCO sobre Ábalos".

El corresponsal expone que el presidente "se encuentra siempre ruedas de prensa en el Vaticano sobre cuestiones españolas y, por eso, llega asustado", añade. Martínez-Brocal cuenta que, durante su comparecencia Sánchez parecía tranquilo, pero sí que se puso más tenso en el momento de las preguntas.

"Respondió con gran corrección, el rostro un poco nervioso", añade. El corresponsal señala que sí que hubo un momento de más tensión ya que "dijo que no se le hicieran más preguntas sobre Zapatero y toda esta cuestión porque ya había respondido, que no iba a responder de nuevo lo mismo".

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