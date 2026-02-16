La huida despavorida de unos niños en EEUU que esperaban el autobús escolar al ver llegar al ICE: "Teníamos miedo"

Los detalles Los menores reconocen que tiene miedo de que, en cualquier momento, los agentes les acaben separando de sus padres. "Siento que van a venir y se los van a llevar".

En Estados Unidos, los menores viven con miedo debido a la actuación del ICE. Un vídeo en Nueva Jersey muestra cómo los niños huyen al ver llegar a los agentes, conscientes de que podrían ser el objetivo. Este temor constante se manifiesta incluso en situaciones cotidianas, como esperar el autobús escolar. Dylan, de 10 años, relata cómo él y otros niños corrieron asustados al detectar la presencia del ICE, que incluso lo siguió hasta su casa. La situación ha generado un ambiente de alerta constante, con muchos niños traumatizados que temen ir al colegio y el temor persistente de ser separados de sus familias.

Los menores en Estados Unidos viven con miedo por la actuación del ICE. Unas imágenes muestran cómo en una parada del autobús escolar en Nueva Jersey, salen corriendo al ver a los agentes llegar, saben que van a por ellos.

Este es el día a día que viven decenas de niños: angustia constante y miedo. El simple hecho de estar en la parada de autobús para ir al colegio, les pone en peligro.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver como huyen despavoridos mientras grita: "¡El ICE, ahí está!". En ese momento, varios niños que esperaban el bus comienzan a correr.

"Alguien los vio salir del coche", explica Dylan, de 10 años. Él es uno de los pequeños que aparece en las imágenes grabadas por una cámara de seguridad.

El menor cuenta que todo el mundo empezó a correr porque todos" tenían miedo". Cuenta que, incluso, el ICE le siguió hasta su casa, a la que llegó completamente alterado.

Lo que para cualquier niño tendría que haber sido un día normal de camino al colegio, para ellos supone un riesgo. Viven en una alerta constante. "Hay muchos niños traumatizados que no quieren ir al colegio", señala una madre.

Los intimidantes matones de Donald Trump se están dedicando a esto, a esparcir miedo. Nadie está a salvo y, menos todavía, si tu color de piel es más oscuro. Una caza al migrante que continúa, con la inquietud que sufren los menores de que, algún día, les separen de sus padres. "Siento que, en cualquier momento, van a venir y se los van a llevar", confiesa Dylan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.