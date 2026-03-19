El modelo 347 vuelve a la palestra en Vox: Ortega Smith insta a Garriga a presentarlo tras las acusaciones de filtraciones

El contexto 'El Español' ha publicado correos internos entre Garriga y Ortega Smith que reflejan el deterioro de la relación. El exportavoz denuncia que son "filtraciones interesadas y manipulaciones" del partido.

La guerra interna en Vox se intensifica con la filtración de mensajes entre Ignacio Garriga y Javier Ortega Smith, revelando tensiones y acusaciones sobre la financiación del partido. Garriga critica a Ortega Smith por buscar notoriedad a costa de dividir el proyecto y por aliarse con otros expulsados, como Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. Ortega Smith responde acusando a los líderes de Vox de manipulación y falta de transparencia, sugiriendo que se publiquen documentos fiscales que podrían revelar detalles financieros del partido. La tensión aumenta con críticas de otros exdirigentes, como José Ángel Antelo, que denuncia prácticas poco éticas.

Del "un fuerte abrazo" al "eres un lastre electoral", en cuestión de meses. La guerra interna en Vox se acrecienta y los últimos mensajes filtrados del secretario general, Ignacio Garriga, al exportavoz Javier Ortega Smith, lo evidencian. Las acusaciones mutuas entre los purgados y el partido han pasado ahora a amenazas y cuestionamientos sobre la financiación.

La prueba más reciente de este conflicto se da con los correos publicados por 'El Español' entre Ortega Smith y Garriga, y que incluyen toques de atención constantes y trapos sucios.

"Si no puedes sumar, al menos deja de restar", esgrime uno de los mensajes enviados por el secretario general, que acusa a Ortega Smith de buscar "notoriedad". "Por desgracia, no es la primera vez que, de modo incomprensible, buscas notoriedad aunque sea a costa de crear división y entorpecer el proyecto", le reprocha.

Posteriormente, en un mensaje previo a la expulsión cautelar de la militancia de Ortega Smith, Garriga le critica por confabularse con otros dos purgados, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, pese a que llegó "a hacer un informe durísimo" contra ellos "para pedir su cabeza".

"Comprende que resulte simpático ver cómo intentas ahora abrazarte a ellos para tratar de dañar al mismo que trató de minimizar vuestras diferencias durante tantos años", lanza Garriga. Según el también vicepresidente de Vox, sostiene en estos mensajes que el objetivo de Ortega Smith es dañar a Santiago Abascal.

Ortega Smith responde

La respuesta del exportavoz no ha tardado en llegar. Ortega Smith ha asegurado en una publicación en X que "no puedo aceptar que los cuatro que han secuestrado un proyecto político (...) vayan dando lecciones". Además, ha denunciado que la publicación de estos mensajes representa "filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones" desde la formación.

"Aquellos que siempre hemos sumado nunca vamos a bajar la cabeza", ha afirmado, a la vez que ha apuntado que envió una carta al Comité Ejecutivo Nacional y que nunca obtuvo respuesta.

Asimismo, ha aprovechado la poca transparencia en las cuentas del partido para amenazar a Garriga, expresando que "espero que tu próxima filtración sea el modelo 347" —un modelo de la declaración de Hacienda—.

El concejal del Ayuntamiento de Madrid le ha recordado, como ya hizo Macarena Olona, que este modelo de Hacienda recoge las operaciones y donaciones de terceros, que refleja de dónde viene y adónde va el dinero de las organizaciones. Algo que dejaría al descubierto, por ejemplo, el baile de cifras entre Vox y la Fundación Disenso.

Otro exdirigente del partido, José Ángel Antelo, ha lamentado lo que califica de "prácticas despreciables alejadas de cualquier ética", encendiendo todavía más una guerra interna en Vox que no deja de escalar.

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