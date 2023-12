El pacto entre los socialistas navarros y EH Bildu para desalojar a UPN de la alcaldía de Pamplona tensa aún más si cabe las relaciones entre PP y PSOE y aleja la posibilidad de acuerdos, a expensas de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo concreten una reunión para abordar, entre otras cuestiones, la renovación del Poder Judicial.

Un encuentro al que el líder de la oposición sigue teniendo intención de asistir, según el PP, a pesar de su rechazo a la moción de censura en la capital navarra, en la que ve un "pacto encapuchado" con la formación abertzale a cambio de la investidura de Sánchez, extremo que el PSOE niega.

Así lo confirmaba el portavoz partido, Borja Sémper, en la 'Cadena SER', después de que Feijóo advirtiese de que "si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular no eran muchas", ahora "son muchas menos".

Preguntado si Feijóo se replantea acudir a la reunión, Sémper indicaba que el PP es un "partido profundamente institucional" y siempre se va a reunir para discutir un asunto como "la independencia de los jueces". "Queremos hablar", ha asegurado, incidiendo no obstante en que "el hecho de que el PSOE apruebe una moción con Bildu lo aleja del PP", al igual que la amnistía.

En este sentido, ha aseverado que la apuesta de Sánchez "va en la dirección contraria" a la de "acordar nada" con el PP.

Tellado tacha la reunión de "cortina de humo"

Más lejos ha ido el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que este jueves ha tachado la reunión de "cortina de humo para tapar el debate del martes de la ley de amnistía". En declaraciones a 'Antena 3', Tellado ha afirmado que "después de anunciar cinco días antes que Sánchez iba a llamar a Feijóo", su equipo llamó al del líder del PP "para tapar la noticia del martes", cuando el Congreso albergaba el primer debate sobre la norma.

"Se acordó que lo importante no era cuándo, sino para qué y que el PP quería conocer qué temas quiere abordar Sánchez con Feijóo porque el PP también tenía interés de incorporar los temas que verdaderamente preocupan a los españoles", ha explicado, reprochando que "la realidad es que no han vuelto a llamar" y que "mucho interés no hay".

"Llevamos 48 horas esperando una respuesta desde el Gobierno para saber de qué temas quiere hablar Sánchez y la incorporación de los temas del PP y no se ha vuelto a producir una llamada", ha insistido Tellado, a pesar de que el propio Sánchez ya avanzó hace unos días que su intención es abordar la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del CGPJ.

Sobre este último asunto, el portavoz del Grupo Popular ha insistido en la postura de los 'populares', que pasa por reformar el sistema elección de los miembros del CGPJ en paralelo a su renovación. "Si no, no hay mucho de qué hablar", ha advertido Tellado.

Así, ha asegurado que el PSOE "no es de fiar": "El PP tiene muy buena voluntad, es un partido de Estado, pero desde luego no vamos a permitir que nos tomen el pelo", ha zanjado.

Una reunión con pocos visos de acuerdo

Lo cierto es que la relación entre el PSOE y el principal partido de la oposición ya es de por sí muy tirante por la cuestión de la ley de amnistía, como quedaba patente esta misma semana en la aprobación de su toma en consideración en la Cámara Baja. Una sesión que Feijóo calificó como la "más triste y más decadente" desde el golpe de Estado del 23-F.

En este contexto, el equipo del presidente del Gobierno ha trasladado tres posibles fechas al del jefe de la oposición para que ambos se reúnan antes de acabar el año, dos de ellas antes de Navidad.

La intención del líder socialista es empezar a hablar de financiación autonómica, abordar la reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar el término "disminuido" y la renovación del órgano de de gobierno de los jueces, que lleva ya cinco años de bloqueo. El propio Sánchez avanzó que plantearía a Feijóo la creación de una comisión de trabajo, una propuesta a la que el PP ya se ha opuesto.