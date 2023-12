"Pacto encapuchado". En estos términos se ha referido Alberto Núñez Feijóo al acuerdo alcanzado entre los socialistas navarros y EH Bildu para arrebatar a UPN la alcaldía de Pamplona, que volverá a manos de la formación abertzale. Una moción de censura que el líder del PP ha condenado a su llegada este miércoles al Congreso de los Diputados.

"Han vuelto a mentir a los ciudadanos de Pamplona, a los ciudadanos de Navarra, a los ciudadanos del conjunto de España", ha denunciado Feijóo, que ha aseverado que "además de que nos han vuelto a mentir, es indignante que el PSOE entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva a asesinos en sus listas electorales". "Este bochorno no se lo merece nadie", ha insistido.

El jefe de la oposición ha agregado que esto deja ver "la catadura de moral de este partido" y "el precio que ha pagado el presidente del Gobierno para volver a ser presidente del Gobierno": "No solamente es la amnistía, no solamente es romper el principio de igualdad, es dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas, como es la alcaldía de Pamplona", ha sentenciado.

El pleno del Congreso, que este miércoles alberga la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura, se ha iniciado además con la crítica de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a esta moción durante su pregunta a la vicepresidenta Nadia Calviño, en la que ha lanzado un aviso al PNV: "Tomen nota, no vaya a ser que lo próximo sea que Bildu también sea lehendakari en el País Vasco".