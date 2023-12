Tras una sesión llena de reproches, la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía ha sido aprobada este martes en el Congreso de los Diputados con 178 votos a favor. En una jornada en la que no ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Gobierno de coalición ha defendido una ley que solo ha encontrado el 'no' de PP, Vox y UPN.

Patxi López ha sido el encargado de defender la ley de amnistía por parte del PSOE, que ha puesto en valor esta ley como medio para "seguir avanzando" en la convivencia en Cataluña. El portavoz socialista ha insistido en un mensaje: para enfrentar la estrategia del "miedo" del PP, el PSOE apostará por "sembrar esperanza".

"Cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos", ha asegurado López, que ha ironizado acerca del "día malo para los insultadores profesionales" que ha supuesto la jornada de este martes. También ha hecho alusión a la herencia recibida por los socialistas por parte del PP, defendiendo que "solo puede decir que estamos peor aquél que quiere vivir en la confrontación".

Para López, esta ley de amnistía no implica "pedir perdón ni perdonar" a los implicados en el 'procés'. "No habría Transición ni Constitución sin amnistía. La Constitución no la incluyó pero tampoco la excluyó ¿Qué sentido tendría que las mismas Cortes que dieron una amnistía en octubre de 1977 la prohibiese sólo unos meses después?", ha añadido.

Feijóo: "Es la sesión más triste del Congreso desde el 23-F"

La réplica más dura a esta ley de amnistía la ha protagonizado Alberto Núñez Feijóo, que ha tildado de "vergüenza nacional" y de "bochorno internacional" en una jornada que ha comparado con el golpe de Estado de 1981. "Esta ley de amnistía es un fraude, es una corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español", ha criticado el líder del PP.

Para Feijóo, el Congreso se ha convertido en "una Cámara triste" y "decadente", con un Sánchez "secuestrado". También ha advertido al PSOE de que si no hace pública "toda la información sobre sus negociaciones" con Junts, desde el PP impulsarán una comisión de investigación que no cerrarán "hasta saberlo todo".

Abascal ha centrado sus ataques sobre Feijóo, a quien le ha recordado su foto con un narco para acusarle de sumarse a su "linchamiento" por sus palabras contra Pedro Sánchez. Para el líder de la ultraderecha, Feijóo es una "estafa para los españoles", porque el domingo "moviliza a los ciudadanos y se compromete con ellos y los lunes llega a acuerdos con el PSOE".

Rufián, contra Feijóo: "¿Está de acuerdo con manifestaciones que gritan 'Cara al sol'?"

Otro de los momentos destacados del debate ha sido la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha echado en cara a Feijóo que "no condene" los disturbios frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid), lanzándole una serie de preguntas.

"Me parece gravísimo lo que ha dicho de que hay manifestaciones pacíficas alrededor de su causa. ¿Está de acuerdo con manifestaciones que gritan 'Cara al sol'? ¿Con las que dicen 'Felipe, felón'? ¿Con las que dicen 'Marlaska, maricón? ¿Con musulmanes, no? ¿Con las que dicen 'Irene Montero es una puta'? Eso son los manifestantes que se han concentrado en Madrid y usted no las ha condenado, y eso me preocupa", ha trasladado Rufián.