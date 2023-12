El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado hoy el camino que deben seguir los 'populares' en su relato sobre el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un momento clave, más si cabe después de que desde Bruselas el comisario de Justicia, Didier Reynders, instara este lunes a renovar primero los miembros del CGPJ y después a reformar la ley de elección del Poder Judicial.

Así, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "controlar" el CGPJ y ha exigido un cambio de "modelo" para poder renovarlo. Tras asegurar que la "pelota" está en el Gobierno desde hace un año, ha defendido una reforma de la ley y renovar el órgano de gobierno de los jueces, algo que "se puede hacer de forma simultánea". "Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos", ha declarado Feijóo en una entrevista en la Cadena COPE.

El presidente del PP ha insistido además en que el ministro Félix Bolaños, que ahora es "el notario mayor del reino", les "mintió de forma descarada" y ha señalado que así se lo trasladó al propio Pedro Sánchez, que "se calló". Además, ha criticado que ahora el Gobierno acuse al PP de "boicot" al CGPJ, coincidiendo con la negociación de la amnistía con los independentistas.

"Por lo tanto, este montaje ahora de decir que el PP no quiere renovar el CGPJ es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos obviamente es que el Consejo cabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones", ha aseverado, para añadir que el "objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo sino controlar los miembros del Consejo, que es una cosa absolutamente distinta".

A su entender, no se trata de "repartirse los miembros del Consejo" sino de contar con un Poder Judicial "independiente", de forma que 12 de los jueces o magistrados sean elegidos por los propios jueces. "Es un problema de modelo, es un problema de hacer un cambio y un compromiso de regeneración institucional de nuestro país", ha apostillado.

Desde Moncloa, creen que se abre una oportunidad para renovar el CGPJ aunque lamentan que el PP haya tardado tanto tiempo en hacer caso a Bruselas.

.