Una misteriosa 'T': el juez Calama ordena a la policía investigar una marca en las joyas Zapatero para averiguar cuándo se fabricaron

Los detalles Las joyas de mayor valor tienen un punzonado en el que se refleja "la ley del metal como 18K" además de "una letra T (de especial diseño) incluidos en un rectángulo con los extremos redondeados".

El juez José Luis Calama ha solicitado a la UDEF que investigue el origen del punzón presente en las joyas de alto valor incautadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las joyas, evaluadas entre 1,02 y 1,3 millones de euros, presentan un punzonado específico que podría revelar su fabricante. El informe pericial de la firma Yanes sugiere que las joyas no son de la Comunidad Económica Europea ni de Estados Unidos o países árabes, apuntando a Asia central o Turquía. Zapatero afirmó que las joyas fueron un regalo del rey saudí Abdullah, pero el juez ha denegado una comisión rogatoria para verificarlo. Calama investiga a Zapatero por presunto delito fiscal y contrabando.

El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue quién es el autor del punzón que aparece en las joyas de más valor incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro de su despacho del pasado 19 de mayo.

En una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, el magistrado insta a la UDEF a que, si lo considera necesario, solicite la colaboración de la Interpol y de la Europol.

Calama acuerda esta diligencia después de recibir el informe pericial encargado a la firma Yanes sobre las joyas incautadas al expresidente, donde se detalla que un "elemento importante" de las mismas es "un punzonado muy específico presente en todas las piezas".

"Si bien en él se refleja la ley del metal como 18K, aporta además una letra T (de especial diseño) incluidos en un rectángulo con los extremos redondeados. Imagen que, con una investigación exhaustiva a nivel internacional, podría conducir al fabricante de origen", esgrime el magistrado.

Calama considera que "el hecho de que no aparezca la firma del joyero demuestra que el conjunto no ha sido adquirido de una marca de alta joyería de reconocido prestigio". Apunta además que le "llama la atención la falta de certificaciones y la ausencia de packaging de alta joyería".

Posible origen asiático

La joyería Yanes cifró el valor de las joyas en 1.023.320 euros, mientras que la joyería Ansorena las valoró en 1,3 millones. En su informe, Yanes apunta a que todas las piezas de tres de los lotes tienen la misma procedencia por la marca o punzón hallada en ellas.

En base a esa marca, sostiene que las joyas no serían originarias de la Comunidad Económica Europea, porque la normativa obliga a identificar las piezas con un contraste, un punzón y una marca de fabricante. También ha descartado como lugares de origen Estados Unidos y los países árabes, que también son "bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones".

Apunta a otros países con normativas más permisivas, como Tailandia, India, China y países de Asia central o Turquía, e indica que una investigación exhaustiva de este punzonado tan específico a nivel internacional "podría conducir al fabricante de origen".

Por su bajo contenido en níquel, las joyas no se habrían fabricado antes de la normativa REACH, que entró en vigor en junio de 2007 y exigía reducir el contenido de este metal en las aleaciones de oro.

Una pieza separada

En un escrito remitido al juez, Zapatero sostuvo que tres juegos de joyas incautados fueron un obsequio "personal" del rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, fallecido en 2015, que este le entregó en su vivienda familiar del Palacio de la Moncloa en junio de 2007. El expresidente aseguró que las guardó junto a joyas de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

También solicitó al juez que ordenase una comisión rogatoria para acreditar dicho origen, una petición que ha denegado Calama al considerar que en el momento presente no hay elementos para apreciar que este paso sea útil, necesario y pertinente. Por el hallazgo de estas joyas, Calama investiga a Rodríguez Zapatero en una pieza separada por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

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