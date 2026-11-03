Rufián, a Puente: "¿Qué diríamos si fuera un ministro del PP? Usted aquí no es importante, es una distracción"

Los detalles El portavoz de ERC ha asegurado que el debate sobre la continuidad del ministro de Transportes "no es lo importante" tras la tragedia de Urda: "Lo importante aquí es si el sistema ferroviario es sostenible, es seguro y es eficiente o no lo es, y la respuesta es inequívocamente que no".

En su intervención en la Comisión Permanente del Congreso, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, evitó pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de trenes en Urda que cobró 69 vidas. Rufián cuestionó a los grupos de izquierda, incluido el PSOE, sobre qué exigirían si el ministro fuera del PP, subrayando que la continuidad de Puente es una distracción del verdadero problema: la insostenibilidad y falta de seguridad del sistema ferroviario. Aunque elogió a Puente por dar explicaciones detalladas, criticó que se responsabilizara al operario del centro de control, comparándolo con el manejo del PP en Angrois. Rufián enfatizó que un error humano no debería llevar a tragedias ferroviarias.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha evitado pedir abiertamente la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados tras el accidente de trenes de Urda, en el que 69 personas perdieron la vida hace seis días.

En su intervención, Rufián ha lanzado una pregunta a los grupos de izquierdas, "incluido el PSOE": "¿Qué diríamos y qué pediríamos si fuera un ministro del PP?". No obstante, ha puntualizado que "usted aquí no es lo importante, si continuidad o no es una distracción", ha añadido, en alusión a Puente.

"Lo importante aquí es si el sistema ferroviario es sostenible, es seguro y es eficiente o no lo es, y la respuesta es inequívocamente que no", ha señalado Rufián. A colación de la cuestión del sistema ferroviario, el portavoz de ERC ha pedido a Puente que reconsidere el diseño de la red de AVE, tachando de "paletada" la iniciativa del Gobierno de ampliar la red ferroviaria para que cada ciudad tenga una estación.

Rufián también ha alabado que Puente haya decidido dar explicaciones pormenorizadas de lo acontecido en las tragedias de Urda y Adamuz: "Usted es un buen político y da la cara, que es bastante más que lo que hemos tenido hasta ahora. También sé que alguien se tiene que hacer cargo de esto. Y no vale decir que ni Trillo, ni Pastor con Angrois, ni Botella con el Madrid Arena… No vale. Es como lo de robar. La izquierda somos otra cosa".

"Ha apuntado a un trabajador como el PP en Angrois"

El portavoz de ERC también ha tenido palabras duras hacia Óscar Puente, especialmente, tras señalar al operario del centro de control de Atocha que autorizó al tren de Renfe a reanudar la "marcha normal" tras la caída del sistema LZB: "Ustedes, para vergüenza de la izquierda, cayeron en lo mismo que el Partido Popular en Angrois, que fue amargarle la vida a un trabajador. Ustedes hicieron lo mismo filtrando los audios".

Rufián sostiene que, tras la tragedia de Urda, "un error humano refleja un sistema de seguridad fallido". "Un error humano en un AVE debería ser que te pongan un té en vez de un café, no que un tren se estrelle contra otro a 200 kilómetros por hora", ha añadido.

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