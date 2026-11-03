Muere el delantero del C.D. Tenerife Jesús de Miguel

Los detalles "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", ha señalado el club.

El delantero del C.D. Tenerife, Jesús de Miguel, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria tras sufrir un fuerte golpe en un partido contra el Andorra. El club comunicó su muerte con profundo dolor a través de las redes sociales, expresando su incredulidad y tristeza ante el trágico suceso. El accidente ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López cuando de Miguel colisionó con el guardameta visitante, Jesús Owono. El partido fue suspendido en el minuto 108 para permitir la atención médica al jugador, quien fue trasladado de inmediato al hospital. La familia agradece las muestras de apoyo y solicita respeto a su privacidad.

El delantero del C.D. Tenerife Jesús de Miguel ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el C.D. Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", ha escrito el club en sus redes sociales.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", han señalado.

Así, el club ha indicado que la familia de Jesús de Miguel "agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos".

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital. Durante la madrugada del martes, el club comunicó el empeoramiento a nivel neurológico del estado del jugador.

El FC Andorra ha lamentado la muerte de Jesús de Miguel. "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", han escrito en sus redes sociales.

Gerard Piqué, propietario del Andorra, ha mandado un mensaje tras conocer la muerte de De Miguel: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús".

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