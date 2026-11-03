Trump anuncia que cortará 4.000 millones en ayuda militar a Israel a finales de año con las urnas electorales abiertas en EEUU

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense asegura que el país de Benjamín Netanyahu "no lo necesita" y sostiene que fue el propio primer ministro israelí quien planteó renunciar a la asistencia de Washington, en plena campaña electoral.

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos podría finalizar su ayuda económica y militar a Israel a finales de 2026, argumentando que el país "no lo necesita". Actualmente, EE.UU. proporciona 4.000 millones de dólares anuales en asistencia, que incluye ayuda militar y dinero en efectivo. El anuncio sigue a una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien sugirió la posibilidad de renunciar a la ayuda. Este tema ha cobrado relevancia en la campaña de las elecciones de medio mandato. Aunque Trump y Netanyahu mantienen una relación estrecha, discrepan sobre la estrategia en la guerra contra Irán.

Donald Trump ha puesto fecha al posible fin de la ayuda económica y militar que Estados Unidos presta a Israel: finales de 2026. El presidente estadounidense ha asegurado este martes que su país dejará de aportar los 4.000 millones de dólares anuales porque considera que Israel "no lo necesita". El anuncio se produce después de una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Les estábamos dando (a Israel) 4.000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año", ha declarado Trump en una entrevista telefónica con Fox News. El mandatario ha aclarado que esa cantidad incluye tanto "ayuda militar o dinero en efectivo". "Les damos 4.000 millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan (...) Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita. Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", ha explicado.

Según Trump, fue Netanyahu quien puso sobre la mesa la posibilidad de renunciar a la asistencia estadounidense. La cuestión ha adquirido relevancia en plena campaña de las elecciones de medio mandato, que se celebran este martes y en las que los republicanos se juegan mantener el control del Congreso.

"Él (Netanyahu) lo planteó. Dijo: 'creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda', porque entiende que este es uno de los puntos que generan controversia. Israel ha sido un gran aliado, mucho más fiable que la mayoría", ha sostenido el presidente.

El acuerdo vigente entre ambos países, firmado en 2016, recoge una aportación estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar durante el periodo 2019-2028.

Pese a la estrecha relación entre Trump y Netanyahu, los dos mandatarios mantienen diferencias sobre la guerra contra Irán, iniciada hace más de ocho meses por Estados Unidos e Israel y cuyo proceso de paz sigue estancado. Mientras el presidente estadounidense ha apostado por dar margen a las negociaciones y buscar una salida diplomática, sin descartar nuevas acciones militares, el primer ministro israelí continúa presionando para llevar a cabo nuevos ataques.

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