El Gobierno reducirá las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla hasta la instalación de un nuevo sistema de seguridad

Los detalles El ministro ha anunciado que se reducirán las frecuencias en el corredor sur y que un segundo controlador tendrá que supervisar cada orden a los maquinistas desde los centros de control de Adif.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció una reducción de frecuencias ferroviarias en la línea Madrid-Andalucía para mejorar la seguridad y confianza de los usuarios, sin perder capacidad. Esta medida se toma mientras se completa el sistema de seguridad ERTMS y se revisan los protocolos por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Además, se implementará un plan de mejoras tecnológicas, de seguridad y recursos humanos tras dos accidentes ferroviarios mortales. Las iniciativas incluyen software avanzado, inteligencia artificial, gemelo digital y validación cruzada en centros de control. También se revisarán normas de seguridad pasiva en trenes y se mejorarán las condiciones laborales de los controladores.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este martes que van a reducir el número de frecuencias ferroviarias en la línea Madrid-Andalucía "para ir haciendo ganar confianza al usuario" tras el accidente de Urda de la semana pasada donde murieron 69 personas.

Esta decisión se toma, según el ministro, "por prudencia" mientras finaliza el despliegue del sistema de seguridad ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, que debía de haber estado listo en abril de este año, y mientras se hace una revisión "extraordinaria e inmediata" de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

"La idea inicial es reducir frecuencias tratando de no perder mucha capacidad, poner trenes en doble composición como hacemos en muchas ocasiones y, eso sí, reducir en algo la oferta horaria para reanudar la prestación del servicio con la máxima fiabilidad posible", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mejoras tecnológicas, de protocolos, seguridad y personal

Además, Puente ha anunciado que van a poner en marcha de manera inmediata un plan extraordinario de mejoras sustantivas sobre el sistema ferroviario que se desplegarán en varios frentes: la innovación tecnológica, los protocolos de control, la seguridad y los recursos humanos.

Tras los dos accidentes ferroviarios que ha sufrido España este año y que ha dejado unas 115 víctimas mortales, el ministro ha asegurado que esto demuestra la "imperiosa necesidad" de reforzar el sistema y mejorar sus protocolos de actuación en circunstancias excepcionales susceptibles de causar un daño irreparable a la sociedad.

"Debemos reconocer y, así lo hacemos, la gravedad de la situación y por ello nos comprometemos a trabajar sin descanso para lograr y recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad", ha insistido.

Entre las mejoras, Puente se ha referido a un software para los centros de control que cuente con alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas, 'checklist' de validación y una ergonomía visual mejorada que permita entender con más facilidad la ubicación de los trenes y la situación de las vías.

Además, se creará un agente de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red que se encargará de supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías y monitorizar conversaciones entre maquinistas y controladores facilitando el trabajo de los empleados y minimizando la posibilidad de fallo humano.

"Nos adentramos en un terreno ignoto, no conocemos ningún ejemplo en otro sistema ferroviario de este tipo de mecanismo o de tecnología y por tanto vamos a tener que recorrer este camino nosotros por primera vez, pero creemos que merece la pena hacerlo", ha reconocido.

Supervisión de un segundo controlador

Respecto a los protocolos de control y seguridad, se van a modificar los protocolos de gestión para introducir mecanismos de validación cruzada. A partir de ahora, todas las decisiones que se tomen en un centro de control cuando no se cuente con la asistencia de los sistemas de bloqueo automático, bien sea LZB o ERTMS, estarán en supervisadas y tendrán que ser validadas por al menos un segundo controlador humano.

Evitar que las maletas se conviertan en "misiles"

También se revisará la normativa y la operativa del sistema por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y se elaborará un estudio técnico con expertos independientes para valorar la implantación de medidas adicionales de seguridad pasiva en los vagones a fin de rediseñar los espacios de equipajes para convertirlos en compartimentos cerrados que eviten proyecciones en caso de frenazos bruscos o impactos.

"Estamos tomando ideas de los sistemas de seguridad que rigen en el ámbito aéreo, las puertas de los compartimentos del equipaje que hay a bordo de los de los aviones, una idea similar es la que pretendemos instalar en los trenes para evitar que las maletas en un caso de accidentes se conviertan en auténticos misiles", ha explicado.

También se va a estudiar la reconfiguración de los asientos, materiales, diseño, aunque se ha descartado el uso de cinturones ya que hay organismos que lo desaconsejan de cara a una evacuación rápida en caso de accidente.

Mejoras en las condiciones laborales de los controladores

El ministro también ha afirmado que se van a mejorar las condiciones laborales de los controladores y a reforzar las plantillas. Entre otras mejoras se va a modificar el artículo 38 del Real Decreto que rige esas condiciones para adecuarlo al desarrollo de los descansos de los reguladores de tráfico adaptándolos a los picos de mayor exigencia y extendiendo los protocolos de control de fatiga actualmente avanzados para maquinistas a otros perfiles críticos como el personal de seguridad en obras ferroviarias encargados de trabajos.

También se van a ampliar los mecanismos de formación continua de los controladores con la introducción de mentorías, nuevas acreditaciones y simulacros regulares que entren en la gestión de situaciones no habituales.

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