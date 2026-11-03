Afra Blanco cree que el PP "no se puede permitir hablar en esos términos" de Urda: "Cuando ha habido un accidente ferroviario, han actuado igual, señalando a los trabajadores"

Afra Blanco reflexiona en Más Vale Tarde sobre los ataques del PP a Óscar Puente tras el accidente de Urda y recuerda que en el accidente de Angrois el maquinista fue "señalado por el Partido Popular".

Más Vale Tarde analiza la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso, donde se ha enfrentado a las peticiones de dimisión de casi todos los partidos políticos, con el PP a la cabeza.

Afra Blanco asegura no estar de acuerdo con la afirmación del ministro de Transportes de que la red ferroviaria española no está saturada y recuerda que en 2012 "todos los sindicatos ferroviarios nos movilizamos y nos fuimos a huelga en contra de esa liberalización".

La sindicalista también reflexiona sobre la dura intervención de Ester Muñoz (PP): "Que la haga ERC, BNG, Sumar o cualquier formación política que no ha gobernado es aceptable y legítimo, pero que la haga el Partido Popular a veces puede resultar insultante".

Afra recuerda que el maquinista del accidente de Angrois fue "señalado por el Partido Popular" y ahora ha salido en apoyo del controlador de Urda.

Por ello, considera que el PP "no se puede permitir hablar en los términos que está hablando, porque lamentablemente los dos partidos que han gobernado en este país, cuando ha habido un accidente ferroviario, han actuado del mismo modo, que es señalando a los trabajadores primero para ellos exculparse y, segundo, no adoptando las medidas necesarias de inversión".

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