La lluvia activa aviso amarillo en 6 comunidades, hasta 80 litros en 12 horas en Cataluña

Los detalles Las precipitaciones ponen en alerta a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias, además de Ceuta, con acumulaciones importantes, tormentas y riesgo de granizo en algunos puntos.

Este martes, seis comunidades autónomas y Ceuta están en aviso amarillo por lluvias, según la Aemet. En Cataluña, especialmente en Barcelona y Tarragona, se esperan hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. En la Comunidad Valenciana, Alicante podría recibir 30 litros en una hora, mientras que en Murcia, el Campo de Cartagena podría acumular 60 litros en doce horas. Baleares, concretamente Ibiza y Formentera, esperan 60 litros en doce horas. En Andalucía, Almería podría recibir 15 litros en una hora. Canarias también está en alerta por lluvias, especialmente en las islas occidentales. Se recomienda precaución ante posibles tormentas y caída de ramas.

Las lluvias mantienen este martes en aviso amarillo (peligro bajo) a seis comunidades autónomas —Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias—, además de la ciudad autónoma de Ceuta. Se esperan importantes acumulaciones de agua, que en algunos puntos del litoral catalán podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el nordeste peninsular, Cataluña mantiene el aviso amarillo en las provincias de Barcelona y Tarragona, donde las precipitaciones podrían dejar hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas o 30 litros en una hora. Las lluvias estarán acompañadas de tormentas.

En la Comunidad Valenciana, Alicante permanece en alerta por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas, o los 60 litros en doce horas. En Valencia, el aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 20 litros en una hora, comenzará a las 20:00 horas peninsular.

La Región de Murcia también está en aviso por lluvias. Las precipitaciones afectarán al Campo de Cartagena y a Mazarrón, donde podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En el valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y la Vega del Segura se esperan registros de hasta 15 litros en una hora.

En Baleares, el aviso amarillo continúa activo en Ibiza y Formentera, con acumulaciones que podrían alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas y los 25 litros en una hora. También afecta a la Sierra de Tramontana y al sur de Mallorca, donde se esperan precipitaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora.

Andalucía mantiene la alerta amarilla en la provincia de Almería, donde las lluvias podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Por su parte, Ceuta podrá registrar acumulaciones de hasta 40 litros en doce horas y 15 litros en una hora a partir de las 15:00 horas.

En Canarias, los avisos amarillos por lluvias y tormentas afectan a Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en zonas del interior, donde no se descarta la posibilidad de granizo.

El aviso amarillo no supone un riesgo generalizado para la población, aunque sí puede afectar a determinadas actividades o situaciones al aire libre, por fenómenos como la caída de ramas o las tormentas localizadas. Por ello, se recomienda mantener la precaución y consultar las posibles actualizaciones de Aemet.

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