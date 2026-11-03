Ramoncín opina sobre Puente y recuerda Angrois o las residencias: "Hasta hoy no sé cuánta gente debería haber dimitido en este país"

Ramoncín recuerda que hace unos días ya dijo en Más Vale Tarde que Óscar Puente debería dimitir tras el accidente de Urda: "Es asombroso que escuchando a los expertos esto no se haya producido antes y no se haya hecho nada para arreglarlo".

Óscar Puente comparece en la Diputación Permanente del Congreso tras el accidente de Urda y se enfrenta a la mayoría de partidos políticos exige su dimisión.

Ramoncín recuerda que ya dijo en Más Vale Tarde hace unos días que lo mejor era que Puente "dimitiera". También señala que "debería haber estado dimitiendo gente desde el primer accidente de Santiago". "Hasta hoy no sé cuánta gente debería haber dimitido por cuatísimas cosas en este país", prosigue enumerando tragedias como los muertos en las residencias.

Para el músico, lo que es asombroso es que tras oír lo que dicen técnicos y expertos "esto no se haya producido antes y no se haya hecho nada para arreglarlo".

Ramoncín recuerda el artículo de Mariano de Cavia en 1891 en el que explicó que el Museo del Prado estaba ardiendo, algo que no ocurrió, pero que provocó que se tomaran medidas frente a sus numerosos problemas de seguridad y lo extrapola a la situación del ferrocarril en España: "Si a mi me cuentan esto antes, no me subo en un tren", sentencia.

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