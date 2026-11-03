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Tragedia en Urda

Laura Higuera, controladora ferroviaria: "Es de risa que Puente no dimita, casi cualquier español estaría de acuerdo"

Los detalles "En mi opinión, también debería dimitir el presidente de Adif", asegura Higuera, que reclama que la cúpula de Transportes asuma la responsabilidad política de lo acontecido tanto en Urda como en Adamuz.

LAURA HIGUERA
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este martes en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados para rendir cuentas por el accidente de trenes de Urda, en el que 69 personas perdieron la vida. En su comparecencia, ha mostrado su predisposición a continuar en el Gobierno y seguir gestionando la tragedia y la investigación.

Laura Higuera, controladora ferroviaria e integrante del sindicado SCF, asegura que es "de risa" que Puente siga en su cargo: "Casi cualquier español estaría de acuerdo en que este señor dimita por las declaraciones que ha hecho y por la pésima gestión de la infraestructura de Adif".

"En mi opinión, también debería dimitir el presidente de Adif", añade Higuera, que reclama que la cúpula de Transportes asuma la responsabilidad política de lo acontecido tanto en Urda como en Adamuz y que se amplíe el personal en el centro de control de Atocha para evitar que lo ocurrido hace una semana se repita en el futuro.

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