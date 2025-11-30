El número de asistentes, el tono, la simbología... los evidentes contrastes entre la manifestación convocada por el PP y la de las juventudes de Vox

Las protestas del Templo de Debod y de la calle Ferraz tienen un mismo objetivo: exigir la dimisión del Gobierno y cargar contra Pedro Sánchez. Sin embargo, hay claras diferencias entre ambas.

Este domingo, Madrid ha sido escenario de dos manifestaciones con el mismo objetivo: exigir la dimisión del Gobierno y criticar a Pedro Sánchez. La primera, convocada por el PP en el Templo de Debod, ha reunido a miles de personas que demandaban la salida del Ejecutivo. A pocos metros, en Ferraz, Revuelta, las juventudes de Vox, ha organizado otra protesta, marcada por un tono más radical y con insultos hacia el Gobierno y la policía. Las diferencias entre ambas concentraciones incluyen el número de asistentes, la simbología y la presencia de figuras políticas, destacando la ausencia de caras conocidas en la protesta de Ferraz.

La primera diferencia clara entre las manifestaciones ha sido el número de asistentes. La del PP ha sido multitudinaria, con miles de asistentes, y en ella se ha exigido la dimisión del Gobierno: "Se tiene que ir ya,de una vez. No nos va a hacer caso, pero bueno, por nosotros que no quede", ha expresado una manifestante.

Mientras, a 200 metros de distancia, en la convocatoria de Ferraz, el tono ha sido mucho más ultra, con gritos de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Además de los insultos contra el Gobierno y el presidente, también ha habido críticas a la Policía: "¡Esas lecheras, a las fronteras!". "A nosotros nos ponen a la Policía y a ETA alfombra roja. Me cago en los muertos de este Gobierno", ha expresado un hombre en la protesta de extrema derecha.

Las diferencias también las hemos visto en la simbología. En la concentración del PP había banderas rojigualdas sin escudo y alguna del partido. Sin embargo, en la de Ferraz, águilas y la corona monárquica estaba desaparecida.

"Yo con Franco nunca he tenido problema", ha defendido un hombre en la de Vox, donde otro ha denunciado que se está "sembrando odio entre españoles" y "provocando una segunda Guerra Civil". Así, ha habido un tono guerracivilista y línea política clara: "Ha salido un partido que se llama Vox, que es el único que puede defender las ideas de los españoles", ha afirmado un manifestante.

Además, en Ferraz hemos visto pocas caras políticas. En cambio, la concentración de Debod, la que según el PP era sin siglas políticas, lo cierto es que ha sido un carrusel de caras Partido Popular.

