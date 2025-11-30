Al menos 15 detenidos en una protesta en Nueva York que evitó la persecución al migrante de agentes del ICE

Los detalles Decenas de personas formaron una barrera humana a las puertas del aparcamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y consiguieron bloquear la salida de los vehículos.

Nueva York, especialmente tras la victoria de Zohran Mamdani, se ha consolidado como una ciudad opositora a Donald Trump. Recientemente, una protesta en la que decenas de personas formaron una barrera humana logró impedir una redada antimigración del ICE en la ciudad. Los manifestantes bloquearon la salida de vehículos policiales, lo que llevó a los agentes a utilizar la fuerza, resultando en empujones, golpes e intentos de atropello en Manhattan. Al menos 15 personas fueron detenidas sin cargos. Aunque algunas detenciones se logran impedir, 53.000 migrantes han sido arrestados.

Nueva York, más todavía tras la victoria de Zohran Mamdani, se ha convertido en una ciudad opositora de Donald Trump. Y una prueba más de ello ha sido la protesta celebrada este sábado en la que decenas de personas han logrado impedir una nueva redada antimigración en la ciudad.

Esos manifestantes formaron una barrera humana a las puertas del aparcamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para evitar que salieran de caza en busca del migrante.

Con su protesta, bloquearon la salida de los vehículos policiales. No obstante, los agentes del ICE decidieron utilizar la fuerza en respuesta. Empujones, golpes y hasta intentos de atropello se vivieron en Manhattan.

Tras la intervención policial, al menos 15 personas han sido detenidas, sin cargos, en las últimas 24 horas. Un castigo por alzar la voz contra las detenciones, muchas de ellas ilegales.

Unas detenciones que se siguen produciendo, pero algunas se logran impedir. Como una en la que dos hombres encapuchados paran a una mujer y le piden documentación y, al ver que les están grabando, deciden irse.

Una suerte que no han tenido 53.000 migrantes que han sido arrestados por los matones del inquilino de la Casa Blanca.

