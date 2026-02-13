Salvador Illa evoluciona muy favorablemente y retomará la actividad presencial el lunes 16 de febrero

Los detalles El president compaginará su regreso con rehabilitación y la pauta establecida por su equipo médico. Continuará con tratamiento antibiótico para su osteomielitis.

Salvador Illa, president de la Generalitat, mejora favorablemente tras su ingreso en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por una osteomielitis causada por el microbio Streptococcus dysgalactiae. Después de varios días en la UCI, ha recuperado la movilidad y se prepara para retomar sus funciones de forma presencial el lunes 16 de febrero, bajo supervisión médica. Aunque debe continuar con tratamiento antibiótico y rehabilitación, realizará una declaración institucional ese mismo día. Albert Salazar, director del hospital, destacó el rápido diagnóstico de esta rara dolencia. Mientras, Illa ha mantenido una comunicación activa desde el hospital.

Salvador Illa evoluciona muy favorablemente. El president de la Generalitat, que se encuentra en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras sufrir una osteomielitis que le tuvo varios días en la UCI, sigue mejorando con el paso del tiempo bajo el control médico de los sanitarios del centro.

El socialista ha recuperado totalmente la movilidad, algo que le permite incorporarse de manera progresiva y presencial a las funciones de president de e la Generalitat. Está previsto que la fecha de su regreso sea el lunes 16 de febrero. Todo, con el aval del equipo médico.

EL president, eso sí, debe continuar el tratamiento antibiótico y compaginará su vuelta a la actividad presencial con la rehabilitación y la pauta establecida.

A las 08:10 del lunes 16 de febrero, el president realizará una declaración institucional que se podrá seguir en directo en los canales oficiales y en redes sociales. Posteriormente, proseguirá con su agenta institucional.

Todo, después de que el president sufriera una osteomielitis provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae, que le mantuvo hospitalizado en la UCI durante varios días. Fue el 18 de enero cuando ingresó, a causa de un dolor muscular "muy intenso" que le limitó la movilidad en las piernas.

Albert Salazar, director gerente del hospital barcelonés, detalló que esta dolencia es "muy poco frecuente" y celebró que el equipo multidisciplinar del centro fue capaz de afinar el diagnóstico en un "tiempo récord".

En ese sentido, Sívla Paneque, portavoz de la Generalitat y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, aseguró que el president ha continuado trabajando desde el hospital: "La comunicación es fluida todos los días sobre las diferentes cuestiones".

"Creo que le conocen bien, es alguien a quien le gusta estar muy encima de las cuestiones del día a día", añadió.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.