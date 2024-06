El presidente de Argentina, Javier Milei, acaba de aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para la cita que tiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le entregará esta tarde la Medalla Internacional. Una condecoración que ha provocado un nuevo choque con el Gobierno central, que ha acusado a la presidenta madrileña de "deslealtad" institucional, lo que ha provocado que la tensión, con la crisis diplomática con Argentina aún reciente, haya aumentado.

La cita tendrá lugar este viernes a las 19.00 en la Real Casa de Correos donde Ayuso le entregará la Medalla Internacional. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recoge ya la concesión de esa condecoración a Milei, en el marco de lo que califica como una "visita oficial a la Región" del presidente argentino, cuyo paso por la capital abre así un nuevo enfrentamiento entre Moncloa y Sol, en pleno conflicto diplomático entre España y Argentina a raíz de la última visita del mandatario a España.

En aquella ocasión, el dirigente ultra arremetió contra Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en un acto de Vox, desatando una crisis que llevó a España a retirar indefinidamente a su embajadora de Buenos Aires. Desde entonces, no ha cesado en sus ataques contra el presidente del Gobierno.

Este mismo viernes, en línea con las críticas del Gobierno, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado que "Ayuso va corriendo a imponer una medalla 'fake' a quien insulta a España y a sus instituciones". En una entrevista en Espejo Público, la ministra socialista ha insistido que la popular "se salta cualquier línea de lealtad institucional incumpliendo la ley".

El PP niega malestar por la condecoración de Milei

Desde la dirección nacional del PP, entretanto, niegan que exista malestar por el acercamiento de Ayuso al presidente argentino. "El PP lo que espera y lo que quiere siempre es la normalidad en las relaciones exteriores de España con países como Argentina", ha asegurado este viernes su secretaria general, Cuca Gamarra, a preguntas de laSexta.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del partido, Borja Sémper, que ha señalado que el PP conocía la medalla que Ayuso va a otorgar a Milei y ha negado malestar en la cúpula del PP. Con lo que están "profundamente molestos", ha dicho, es con la política exterior del Gobierno de Sánchez, al que acusa de abrir "conflictos internacionales".

Además, ha indicado que Feijóo no asistirá al acto de la entrega de la medalla a Milei porque "no estaba invitado y si estaba invitado tiene otras cosas en agenda". "Con total naturalidad y normalidad, de verdad que a esto no le damos mayor relevancia", ha insistido.

Los nuevos ataques de Milei a Sánchez

Unos días antes de aterrizar en España, el presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a criticar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que ha tildado de "cobarde" por "mandar" a los ministros españoles a insultarle y por tener el mismo "modelo" de libertad de expresión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"No uso el aparato represivo del Estado para perseguir. (...) Eso pasó lo mismo cuando fue que el cobarde (Sánchez) mandó a todos sus ministros a insultarme", expresó Milei durante una entrevista con el canal de televisión argentino 'Todo Noticias'.