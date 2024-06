El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llegado en torno a las 19:00 horas de este viernes a la sede de la Comunidad de Madrid para recibir de manos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de la región. Todo ello en medio de las constantes críticas e insultos del argentino al presidente Pedro Sánchez y la deslealtad de la presidenta de la Comunidad de Madrid al Gobierno, que se ha quedado sola sin el respaldo de su propio partido y, en especial, sin el apoyo de Alberto Núñez Feijóo.

Tras recibir la medalla de la Comunidad de Madrid, Javier Milei ha expresado que es un honor recibir esta condecoración y ha comenzado con su discurso repetido hasta la saciedad sobre los zurdos, asegurando que ha venido a advertir a los españoles sobre una historia que es deseable evitar, "la historia del daño que causa el socialismo".

Como era de esperar, el ultra argentino no ha perdido ni un segundo para seguir con su particular guerra institucional contra el PSOE. "No es necesario llegar a la situación extrema de Argentina. Voy viendo Madrid tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida", ha afirmado el presidente de Argentina.

Milei ha advertido también del "monstruo empobrecedor" que es el concepto de justicia social, la cual consideró "profundamente injusta y violenta", porque "le quita a unos para dárselos a otros".

"Los socialistas no creen en eso creen en un monstruo horrible empobrecedor llamada justicia social. Idea aberrante. Palabras comadrejas. En este caso justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta. Porque la justicia social lo que hace es violentar la igualdad ante la ley a unas le quita y a otras le da", ha aseverado Javier Milei.

Por otro lado, Milei ha insistido a los españoles y a Isabel Díaz Ayuso que en España se está financiando la "fiesta del político" y que no es gratis, haciendo una clara analogía con su país natal. Además, ha puesto la alerta en el endeudamiento asegurando que "la deuda son impuestos futuros" y que "la fiesta del presente está pagado por personas del futuro, personas que no votan, que todavía no nacieron".

Ayuso agradece a Milei

Isabel Díaz Ayuso ha agradecido a Javier Milei por su visita, sobre todo en el momento que vive Argentina que "está resurgiendo". La presidenta ha comparado al país latinoamericano con la Comunidad de Madrid, asegurando que "compartimos una cultura y que así ha sido durante siglos entre estas dos naciones hermanas".

"Y todo puede ir a mejor. Debemos ser valientes y actuar y de lo único que podemos arrepentirnos es de dejar un país y una comunidad mejor de la que nos encontramos. Defendemos la libertad de la vida, de la familia y de la empresa. Aquí todos somos únicos insustituibles e iguales. Lejos del colectivismo empobrecedor trabajamos también para la infancia", ha expresado Ayuso.

La popular ha seguido alagando a Milei y a sus medidas económicas, que son similares a las que ha impuesto en la Comunidad de Madrid. "Unos servicios públicos con la menor fiscalidad y burocracia asumible. La única comunidad sin impuestos propios. Libertad de horarios comerciales para comprar cuando queramos".

Además, ha manifestado que Milei tenía una situación compleja, sobre todo porque ha heredado una economía en número rojos, que tras su paso sigue de capa caída, por lo que ha aseverado que "estás encarando con firmeza unas medidas que suenan a aire fresco en todo el continente".

Ayuso también ha querido recalcar que en la Comunidad de Madrid se cuida a todos los argentinos que han emigrado a España: "En Madrid cuidamos con cariño a tus compatriotas y a todos los madrileños y al resto de los españoles al otro lado del atlántico cuyas familias y empresas dependan de tus decisiones. Habrá muchos paralelismos muchos más en cada empleo en cada joven que encuentre su oportunidad gracias a medidas liberales en argentina y en Madrid".