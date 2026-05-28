Ferreras, contundente tras conocer el auto del caso Leire: "Ha quedado más que demostrado que el PSOE mintió y además con descaro"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha analizado la "trama para desestabilizar" causas judiciales contra el PSOE de Santos Cerdán y Leire Díez, cuyo auto del juez Pedraz conocimos en la tarde de ayer, miércoles, 27 de mayo. En el vídeo, los detalles.

A primera hora de este miércoles, 27 de mayo, la UCO entraba en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información sobre el llamado caso Leire. Durante la jornada que duró más de 10 horas, el juez Pedraz, el magistrado que instruye esta causa, imputó a cuatro personas más, entre ellas, el exnúmero dos del PSOE, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, y conocimos además el demoledor auto de esta investigación.

La Audiencia Nacional cree que el PSOE pagó a la fontanera del PSOE Leire Díez por sus maniobras contra jueces, fiscales y policías y sospecha que el partido montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales contra el partido y que su principal objetivo fue proteger al presidente del Gobierno.

Un día después de conocer esta impactante noticia, el periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se mostraba más que contundente, con el pacto y el compromiso para con la audiencia de informar sobre todos los casos de corrupción, afecten a quién afecten.

En estos momentos, "la situación es brutal. El Gobierno y el PSOE ahora mismo están apostando por el búnker y conspiración. Estas son las respuestas a una demoledora investigación de la Audiencia Nacional que deja muy claro varias cosas", afirma Ferreras.

En primer lugar, y según este auto, que "el PSOE puso en marcha una cloaca para acabar con jueces, fiscales, periodistas y guardias civiles. Los incómodos", comienza enumerando el periodista. En segundo lugar, que "esa estructura criminal manejada por el exnúmero dos del partido, Santos Cerdán, no precisamente uno cualquiera, quería destruir las investigaciones judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez".

Tres, que "era el PSOE el que financiaba a la cloaca Leire Díez y que existía un 'súper jefe'", apunta Ferreras; y cuatro, señala contundente: "Ha quedado ya claro y más que demostrado, que el PSOE mintió y mintió con descaro cuando se desmarcó de la fontanería Leire Díez".

Y en quinto lugar, que "ahora entendemos por qué el PSOE y su dirección no se atrevían a querellarse contra la fontanera de la cloaca [Leire Díez]", concluye Ferreras, dando paso a la periodista Inés García que nos cuenta que fueron no una ni dos, sino que fueron 39 las reuniones que se produjeron entre Santos Cerdán y Leíre Díez en la sede nacional del PSOE.

En el vídeo podemos ver todos los detalles. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.