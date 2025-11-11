Baldoví, a Mazón: "Si estabas informado, ¿cómo cojones te quedaste en El Ventorro? No lo entiende nadie"

Mientras tanto... El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana ha seguido tirando de victimismo sin aclarar dónde se encontraba mientras la gente se estaba ahogando.

Joan Baldoví ha criticado duramente a Carlos Mazón durante la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. El diputado de Compromís expresó su desconfianza hacia Mazón, acusándolo de mentir sobre su actuación durante las inundaciones en Utiel y cuestionando su permanencia en el restaurante El Ventorro tras ser informado de la emergencia. Baldoví también criticó la falta de pruebas presentadas por Mazón y su decisión de dimitir como presidente, pero seguir como diputado. Además, cuestionó la gestión de la comisión, señalando que priorizó testimonios de constructores sobre los de familiares de víctimas, y acusó a PP y Vox de bloquear su participación. Mazón, por su parte, se defendió alegando ser un chivo expiatorio, lo que provocó la indignación de Baldoví, quien lo acusó de burlarse de las víctimas.

Joan Baldoví se ha mostrado muy duro con Carlos Mazón durante la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts Valencianes. El diputado de Compromís ha confesado no tener ninguna esperanza en su comparecencia porque "no cree ni una sola palabra" que sale por su boca.

Ante la exclusiva de laSexta, en la que se habla de que el ya presidente en funciones de la Comunidad Valenciana fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA pero, pese a esto, continuó su comida en El Ventorro, Baldoví ha mostrado su indignación. "Si estabas informado, ¿cómo cojones te quedaste en El Ventorro? No lo entiende nadie", le ha espetado.

Un momento que ha aprovechado para reprocharle que todavía no haya dado ninguna prueba de ese día, como la factura de su comida en dicho restaurante. "¿Vienes a contestar o a seguir contando mentiras? ¿Por qué no vas a la Justicia y lo cuentas?", le ha seguido preguntando, acusándole de haber cambiado en reiteradas ocasiones de versión.

Además, le ha reprochado que haya decidido dimitir de su cargo como president, pero siga siendo diputado. "¿Es por el aforamiento?", ha destacado.

Baldoví no solo ha cargado contra Mazón, también lo ha hecho contra esta comisión, indicando que el hecho de que haya comparecido un constructor de Madrid antes que los familiares de las víctimas da "una idea del rigor" de esta cita.

"Las familias han estado en el Parlamento Europeo y en el Congreso pero aquí, en su casa, no pueden entrar", ha señalado, indicando que esto es porque PP y Vox "le han cerrado la puerta", y es que les negaron el acceso alegando que "no había espacio" porque Mazón ya llevaba a seis asesores.

"Esto es una muestra de que esta comisión es una vergüenza, una estafa a las víctimas y al pueblo valenciano, y una burla a la verdad", ha recalcado, insistiendo en que demuestra la "falta de humanidad" de PP y Vox. "Esta comisión está creada únicamente para salvarle el cuello a Mazón", ha asegurado.

Mazón tira de victimismo y Baldoví le acusa de burlarse de las víctimas

Carlos Mazón ha vuelto a tirar de victimismo durante su comparecencia sin aclarar dónde estaba. "Soy la excusa para tapar la ausencia del Gobierno", ha señalado, asegurando que él ya ha reconocido sus errores.

Un discurso que ha despertado la indignación de Baldoví. "Eres un tipo sin conciencia. Lo que acabas de hacer es una burla a las víctimas y a esta comisión", le ha acusado, recordándole que ha ido a Les Corts a contestar preguntas y no a realizar un discurso preparado de 23 minutos. "Lo único que estás haciendo es excusarte", le ha reprochado.

