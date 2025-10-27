La espiral de incongruencias de Mazón atrapa a Feijóo y voces del PP temen que pueda frenar su llegada a Moncloa

Los detalles En privado no hay ningún dirigente que apueste porque Mazón pueda repetir como candidato. Sí creen que podría acabar la legislatura, pero nunca repetir como candidato.

Carlos Mazón, presidente del Govern, sigue en su cargo un año después de la tragedia de la DANA, pese a las críticas por su gestión. Con 229 muertos y miles de familias afectadas, Mazón busca repetir como candidato, aunque su continuidad es incierta. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, enfrenta la asignatura pendiente de su relevo, sin fecha para un congreso del PP valenciano. En público, el partido evalúa la reconstrucción en Valencia y las encuestas para decidir el futuro de Mazón, pero en privado, pocos creen que pueda repetir. La situación es complicada para Feijóo, especialmente con la posible influencia de Vox y un eventual adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez.

Nadie en el PP, ni en privado ni en público, apostaba porque el president Carlos Mazón pudiera "reanimarse políticamente" tras la DANA. Pero este miércoles se cumple un año de la tragedia y Mazón sigue al frente del Govern. 229 muertos después y con miles de familias rotas, Mazón sobrevive y contempla incluso repetir como candidato.

Su relevo sigue siendo la gran asignatura pendiente del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los cambios de versiones de Mazón sobre su gestión de la tragedia ese día han arrastrado a Feijóo a un tornado de incongruencias.

En la actualidad, según fuentes de la dirección nacional, no hay fecha en el calendario para la celebración de un congreso del PP valenciano, que sería el primer paso para relevar al presidente.

Mazón quiere repetir como candidato tras un año de mentiras. Unas mentiras de las que Alberto Núñez Feijóo también se está enterando a la vez que el resto de los ciudadanos. En el PP, en público lo que dicen es que hay que estar pendientes de dos cosas. Por un lado, de cómo está avanzando la reconstrucción en Valencia y por otro, de cómo están avanzando las encuestas en la Comunitat. Así, con esos dos factores se decidiría el futuro de Mazón.

Pero lo cierto es que en privado no hay ningún dirigente que apueste porque Mazón pueda repetir como candidato. Sí creen que podría acabar la legislatura, pero nunca repetir como candidato. Y con ese escenario, hay sectores del Partido Popular que están preocupados con el hecho de que pueda haber un adelanto de las generales por parte de Pedro Sánchez, y que la asignatura pendiente del relevo de Mazón pille a Feijóo con el paso cambiado.

La situación en estos momentos no es sencilla para el líder del PP, ya que si se abre una grieta en el PP valenciano se desviaría el foco de los problemas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Además, también está condicionado por su dependencia de Vox. En estos momentos los de Abascal están a punto de aprobar las cuentas de Mazón, convirtiéndose de nuevo en bastón del president.

