La última cacicada de Pérez Jácome: el alcalde de Ourense limita a cinco minutos la presencia de los periodistas en los plenos del Consistorio

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha restringido la presencia de medios en los plenos del Ayuntamiento a solo cinco minutos, tras ser fotografiado en un gesto de hartazgo. Pérez Jácome justificó la medida alegando que es práctica común en el Congreso y el Senado, lo cual es falso. La decisión ha sido criticada por la Asociación de Fotoxornalistas de Galicia y otros grupos parlamentarios, que la consideran un ataque a la libertad de prensa. Además, Jácome ha protagonizado otras polémicas, como la eliminación de ruedas de prensa y su grabación en termas no recomendadas por la Xunta.

Hace unos días, al alcalde de Ourense le inmortalizaron en el pleno del Ayuntamiento de Ourense con las palmas tapándose el rostro en una muestra de hartazgo. Una imagen que no le gustó nada. Tras esto, Gonzalo Pérez Jácome ha limitado la entrada de todos los medios en los plenos del Consistorio: solo pueden estar los primeros cinco minutos.

Al ser preguntado por el tema, Pérez Jácome ha mentido. Según dice, ocurre lo mismo en el Congreso y en el Senado. Pero no es verdad. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el enfado del alcalde se produjo en un pleno del Ayuntamiento de Ourense, cuando un fotoperiodista le enfoca para sacar una foto, lo que parece incomodar a Pérez Jácome.

"Lleva 20 minutos así parando si me muevo... a ver si pilla una foto el tío. Un paparazzi", se queja el alcalde. Lo desprecia llamándolo paparazzi por querer hacer bien su trabajo. "Vamos a tener que hacer como en las actuaciones musicales, los tres primeros minutos y luego pa' casa, porque válgame Dios, chico", continúa Pérez Jácome.

Al día siguiente en el periódico 'La Región' se publicaba una foto de este momento exasperante del alcalde. Pérez Jácome se queja de que le "quería cazar en algún gesto". Es más, le ha enfadado tanto que ha decidido limitar la presencia de los periodistas solo a los primeros cinco minutos.

El alcalde asegura que ya se hace en el Congreso y el Senado. Un dato falso, porque en ningún caso se expulsa a los periodistas tras esos primeros minutos. De hecho, los cámaras y fotógrafos pueden moverse libremente por la sala los primeros minutos.

"Están actuando contra la libertad de prensa", denuncia Óscar Pinal, de la Asociación de Fotoxornalistas de Galicia. El resto de grupos parlamentarios también le han afeado una decisión, dicen, autoritaria. "Llevamos seis años aguantando la dictadura de Gonzalo Pérez Jácome, especialmente los medios de comunicación", apunta la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, Natalia González.

Esta no es la única polémica y cazicada de Jácome. Ya eliminó las ruedas de prensa o se grabó bañándose en unas termas en las que la Xunta recomendaba no hacerlo.

