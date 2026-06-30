Una reproducción de la máscara de Tutankamón, joyas, un móvil y cientos de libros: los regalos que recibieron los reyes en 2025

Los detalles La Casa Real recibió más de 400 regalos el año pasado y todos fueron entregados a Patrimonio Nacional.

En 2025, la Familia Real recibió una variada lista de 429 regalos, todos entregados a Patrimonio Nacional. Entre los obsequios más destacados están las joyas, aunque algunos de los más valiosos fueron los regalos de Egipto, como la reproducción de la máscara funeraria de Tutankamón. Felipe VI recibió 214 regalos, incluyendo un teléfono móvil de alta gama de Xi Jinping y un retrato hecho con ceniza del volcán de Cumbre Vieja. Letizia obtuvo 98 regalos, principalmente libros, mientras la princesa de Asturias recibió 21 regalos, como la obra completa de Rosalía de Castro. La reina Emérita recibió una decena de obsequios.

De las explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros aún no hay información. Sin embargo, este martes se ha conocido la lista de regalos que ha recibido la Familia Real en 2025. Algunos de los obsequios más destacados fueron joyas, pero, según esa lista, todas las entregaron a Patrimonio Nacional.

Desde unos esquís personalizados para Felipe VI hasta un mantón de Manila para la reina Letizia. Entre los 429 regalos que ha recibido la Casa Real en 2025 hay una gran variedad.

Destacan los que entregó Egipto, no tanto por su valor económico, sino por su valor patrimonial. Entre ellos están la reproducción de la máscara funeraria de Tutankamón o un collar egipcio a la reina.

El rey Felipe VI recibió 214 obsequios y el más caro de todos fue un teléfono móvil de alta gama que le regaló el presidente chino, Xi Jinping durante su visita a Pekín. También destaca un retrato hecho con ceniza del volcán de Cumbre Vieja en La Palma.

Por su parte, Letizia obtuvo 98 regalos. Entre ellos, brazaletes, pendientes o cientos de libros, el regalo más común para la reina. La princesa de Asturias recibió 21 regalos, como por ejemplo la obra completa de Rosalía de Castro.

Más escueto es el listado de la reina Emérita con una decena de obsequios, entre los que sobresale un colgante que le regaló la Fundación Atapuerca. Todos se depositaron en Patrimonio Nacional.

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