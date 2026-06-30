Avanza la ley de nacionalidad saharaui con la aprobación del dictamen que asume el PSOE

Los detalles Con el voto de todas las izquierdas y la abstención de Junts, ha salido adelante la Proposición de Ley que permitiría a los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977 obtener la nacionalidad española.

La proposición de ley de Sumar para otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes ha avanzado en el Congreso. Tras la aprobación del dictamen, que debe ratificarse en comisión y pleno, podría votarse este verano. La iniciativa, apoyada por las izquierdas y el PSOE, recibió el rechazo del PP y Vox, mientras Junts se abstuvo. Se han incorporado enmiendas, ampliando el plazo para solicitar la nacionalidad a los nacidos antes del 11 de agosto de 1977. Izquierda Unida expresa su satisfacción por el progreso de la ley y el cambio de postura del PSOE.

La proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española ha dado un paso más en su tramitación en el Congreso al aprobarse este martes el dictamen que tiene que ratificarse primero en comisión y después en pleno.

Dos meses después de constituirse la ponencia en la comisión de Justicia y tras más de un año guardada en un cajón, la iniciativa, apoyada por las izquierdas, incluida el PSOE, está lista para someterse a votación, que podría ser este mismo verano como ha manifestado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, al señalar que la intención es que pueda habilitarse julio como periodo extraordinario para que se vote en comisión "y a la mayor brevedad posible pueda llevarse al pleno".

La votación ha contado con el 'no' tanto de PP como de Vox, pero Junts se ha abstenido. En declaraciones a los medios en la Cámara, Santiago ha calificado de "trascendental" el paso dado este martes, que ha contado con un amplio consenso al incorporar todas las enmiendas que se podían recoger, salvo las que pedían la supresión del texto presentado, en alusión al PP.

Entre las transaccionales acordadas se incluye la que amplía el plazo para solicitar la nacionalidad, ya que ahora prevé que puedan hacerlo los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977 y no 1976 como contemplaba el texto inicial.

La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará por DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros

Fuentes de Izquierda Unida han mostrado a laSexta su "gran satisfacción" por el impulso a la Proposición de Ley, extendiéndola al hecho de que "se hayan podido incluso mejorar los textos de las proposiciones de ley registradas y tomadas en consideración estas dos últimas legislaturas a través de las siete enmiendas transadas entre las principales formaciones de izquierda del Congreso".

Además, también han destacado el hecho de que se haya conseguido el cambio de voto del PSOE, que en 2025 se había mostrado contrario a la propuesta inicial.

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