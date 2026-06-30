Sánchez defiende la regularización de migrantes frente a los "mensajes de odio": "La exclusión no da prioridad nacional a nadie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación de su plan de integración

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno reivindica que la regularización de migrantes era una medida "necesaria", como han demostrado "las más de un millón de solicitudes presentadas" hasta ahora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la regularización de migrantes tras recibir más de un millón de solicitudes, destacando la importancia de esta medida. Durante el anuncio de la creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana, Sánchez enfatizó que la exclusión no beneficia a nadie y criticó a partidos como PP y Vox por su postura en contra de la inmigración. Subrayó que España necesita inmigrantes para mantener su crecimiento económico, afirmando que sin ellos el PIB se reduciría significativamente. Sánchez aboga por un país que proteja los derechos humanos y reconozca la dignidad de los inmigrantes, promoviendo la inclusión en lugar de levantar muros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la regularización de migrantes en el último día para solicitarla, después de que se hayan registrado más de un millón de solicitudes después de dos meses y medio. En un acto en el que ha anunciado la creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana para "coordinar" de manera "ordinaria y segura" la gestión migratoria, Sánchez ha aludido a esta cifra para defender "hasta qué punto era necesaria" esta medida.

"La exclusión no protege a nadie, no da prioridad nacional a nadie, solo hace las cosas más difíciles para todos", ha asegurado en ese acto, un mensaje claro dirigido a PP, Vox y esas medida que la formación de ultraderecha ha convertido en tema capital para cerrar sus pactos de gobierno con los 'populares' en las comunidades autónomas.

Para Sánchez, hay una "distancia sideral" entre "el ruido y la realidad". "La realidad no se compone de mensajes de odio; esa es la España real por mucho que algunos quieran dar marcha atrás. Se necesita buena gente, y de eso España tiene de sobra", añade el jefe del Ejecutivo.

"Sin inmigración, España tendría un 19% menos de PIB en 2050. 90.000 bares cerrarían, desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, se cerrarían 50.000 aulas. La mitad del crecimiento del PIB español de los últimos años se debe a la llegada de inmigrantes", reivindica Sánchez, que defiende que España debe ser visto por el mundo como "un país que protege, que ampara los derechos humanos y que reconoce la dignidad de los inmigrantes".

"Un país que hace lo único decente, que es dar la mano y no la espalda a la inmigración. España nunca ha avanzado levantando muros", ha añadido Sánchez.

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