Morosos que se repiten, incluso tras la muerte: ¿por qué siguen apareciendo los mismos nombres deudores con Hacienda?

Los detalles Habitualmente, estos morosos se repiten porque se declaran insolventes, porque llegan a un acuerdo de aplazamiento o porque prefieren acumular los intereses hasta poder pagarlos.

La Agencia Tributaria ha publicado su lista anual de grandes morosos, que ha disminuido en número y cantidad respecto al año anterior, aunque sigue incluyendo nombres conocidos. Las razones habituales para aparecer en esta lista son declararse insolventes, llegar a acuerdos de aplazamiento de deuda o acumular intereses hasta poder pagar. Muchos utilizan vías legales para evitar el pago, como declarar insolvencia o transferir bienes a terceros. La lista incluye incluso a personas fallecidas, como Carmina Ordóñez y Emilio Rodríguez Menéndez, cuya deuda pasa a sus herederos. Aunque la deuda prescribe a los cuatro años, la Agencia se asegura de que no ocurra, aunque eso no garantiza el cobro. Según expertos, la cifra de morosos se mantiene estable, afectando potencialmente a la financiación de servicios públicos como hospitales.

La Agencia Tributaria ha publicado este martes su lista anual de grandes morosos con Hacienda, una lista que se reduce tanto en número como en cantidad con respecto al año anterior. Ahora bien, esa reducción no impide que haya caras conocidas, de nuevo, en ese listado.

Habitualmente esto ocurre por tres razones: porque se declaran insolventes, porque llegan a un acuerdo de aplazamiento de su deuda con Hacienda o porque simplemente mantienen la deuda y prefieren acumular intereses hasta que tengan los ingresos para pagar.

Y si Hacienda no lo puede recuperar es porque casi todos ellos encuentran vías legales para no tener que pagar. La preferida es la de declararse insolventes, aunque otras habituales son la de poner a nombre de terceros los bienes o la de asegurarse de cobrar lo mínimo para demostrar que ellos, personalmente, tienen lo justito para vivir y ya.

En esta lista de morosos hay hasta personas que ya han fallecido, como Carmina Ordóñez, que es el caso más longevo de la lista, o el conocido abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que ha fallecido en 2025 y ha entrado este mismo año. En estos casos, la deuda la adquieren sus herederos, pero hasta que no reconozcan la herencia pueden pasar años y años.

Realmente, si nadie requiere o reclama la deuda, esta prescribe a los cuatro años. Sin embargo, la Agencia Tributaria se encarga de que no prescriba, lo cual no quiere decir que pueda acabar recibiendo el dinero.

Para ello, se puede comprobar la primera lista, la del 2015, y la de este año. La cifra casi no ha variado y los expertos en Hacienda consultados por laSexta comentan que es muy fácil que se mantenga así para siempre, a pesar de que eso signifique, por ejemplo, que por esos morosos se dejen de construir unos 50 hospitales públicos de tamaño medio en España.

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