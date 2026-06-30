Benjamín Prado, sobre la lista de morosos: "Veo muchos patriotas. El patriotismo empieza donde acaba el patrimonio"

El escritor expone que mucha gente que aparece en ese listado de morosos que ha publicado Hacienda "da lecciones sobre España y el país".

Se ha publicado el nuevo listado de morosos de Hacienda y, entre ellos, se puede encontrar a Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Patricia Conde o Kiko Matamoros. Entre todos deben un total de 15.364 millones de euros.

Raquel Ejerique recuerda que esta lista fue promovida por el ministro popular Cristobal Montoro "para favorecer que la gente que no quería verse ahí pagara". La periodista indica que el listado está muy acotado, "ya que tiene unos requisitos para ser publicada, por ejemplo, en esos 15.000 millones no hay sentencias firmes, no hay deudas suspendidas o aplazadas, son casos muy específicos".

"La justicia ha ido limitando las personas que pueden ser publicados sus nombres", añade. "Evidentemente es un escarnio público", señala, "pero también es evidente que ese dinero nos lo deben a todos".

Benjamín Prado, por su parte, manifiesta su sorpresa al encontrar en esa lista a gente patriota. "Gente que da lecciones sobre España, el país y demás, y, luego, no pagan sus impuestos", indica, "con lo cual los hospitales, las carreteras, los servicios de seguridad, etc... pierden". "El patriotismo empieza donde acaba el patrimonio", concluye, "y viceversa".

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