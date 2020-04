El anuncio del Gobierno sobre la 'rebaja' del confinamiento de los menores de 14 años, que podrán salir a la calle a partir del 27 de abril para acompañar a los adultos a las tareas ya permitidas en el estado de alarma, ha generado gran malestar y polémica.

Son muchos los que consideran que esta medida puede agravar el contagio y sigue sin responder a las necesidades de los más pequeños, que buscan "salir a dar un paseo" o "tomar el aire" y no acudir a sitios cerrados donde existe riesgo. Así lo ha manifestado una petición de charge.org que ya cuenta con más de 30.000 firmas que buscan que el Gobierno rectifique esta medida.

"Tras mas de un mes sin salir a la calle, donde nuestros hijos han sido infravalorados en todos sus derechos y aún así han aceptado la situación. Situación con muchas diferencias sociales...porque no es lo mismo una casita con terreno -que tendrán la mayoría de nuestros dirigentes- a una habitación compartida en condiciones infrahumanas o un piso con vistas a patio las 24 horas del día", comienza apuntando la petición.

"Se nos dice que el día 27 los niños podrán salir a la calle. Imaginen la ilusión de los niños por echar una carrera y notar el viento en sus caras. Y van ahora y rectifican a que solo podrán ir a la compra", aqueja la solicitud de rectificación.

"Seguro que entre todos podemos encontrar la solución. Lo que no es viable es llevar a un supermercado a un niño para que toque los productos, las estanterías o incluso chupe el carrito, por eso, os animo a todos a firmar esta petición", zanja el documento, que señala que "los niños son los grandes olvidados".

Son muchas las voces que en redes sociales se han pronunciado sobre esta decisión y han expresado su malestar y disconformidad.

Tal es la crispación que incluso se ha creado el hashtag 'NiñosEnLaCalleYA', que ha llegado a ser trending topic nacional en la red social Twitter.

Convocatoria de una cacerolada

El enfado y descontento social tras el anuncio del Gobierno ha desencadenado también en la convocatoria de una cacerolada en su contra a través de las redes sociales. "Ante las ridículas y absurdas medidas de alivio anunciadas por el gobierno para la infancia, proponemos, hoy, martes 21 de abril, una cacerolada desde los balcones a las 19:00 horas", alega la circular.

"Los niños llevan cinco semanas encerrados (seis en algunas comunidades) y las medidas anunciadas no solo no suponen ningún alivio para ellos, sino que aumentan el riesgo de contagio. Los niños tienen necesidades físicas y psicológicas que creemos que no se están teniendo en cuenta. Pedimos que se les permita salir a dar paseos cortos de forma controlada y ocasional, acompañados por un adulto y manteniendo la distancia social", reivindica el mensaje difundido por diversas plataformas.