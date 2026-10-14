Martín tacha de "inaceptables" las cargas durante la huelga de estudiantes y responde a Jupol: "Deberían ver las imágenes y ver si representan a la Policía"

¿Qué ha dicho? El delegado del Gobierno en Madrid ha pedido "disculpas" a todas las personas heridas y asegura que la actuación de los agentes "no representa la extraordinaria labor" de la Policía.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha comenzado con una carga policial contra estudiantes en la Universidad Complutense. Francisco Martín, delegado del Gobierno, ha lamentado la actuación policial y ha anunciado una investigación para esclarecer lo sucedido, calificando las imágenes de "duras" e "inaceptables". Martín ha subrayado la importancia de garantizar el derecho de manifestación y ha pedido disculpas a los heridos. Ante la petición de dimisión del sindicato JUPOL, Martín ha defendido que la actuación policial debe ser proporcional, sugiriendo que las imágenes no representan a la mayoría de los agentes.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha lamentado la actuación de los agentes y ha asegurado que investigarán lo ocurrido.

"Son imágenes que no nos gustan, muy duras", ha asegurado durante una entrevista en Más Vale Tarde, donde ha confesado que le parecen "inaceptables".

El delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que es por esto por lo que han decidido abrir una investigación urgente para aclarar qué es lo que ha ocurrido y así tomar las decisiones que correspondan. "Estas imágenes no representan la extraordinaria labor que la Policía realiza cada día", ha destacado, añadiendo que está convencido de que muchos agentes no se ven representados en lo ocurrido.

De esta forma, se ha comprometido a analizar lo ocurrido y tomar las decisiones que correspondan, recalcando que es importante que se garantice el derecho de manifestación. "Todas las instituciones deben velar porque se pueda ejercer ese derecho en libertad", ha recordado.

Francisco Martín ha indicado que la actuación policial debe ir acompañada de la proporcionalidad que aconseje cada momento, indicando que, pese a lo sucedido, está convencido de que actúan conforme a esa profesionalidad.

"Son imágenes que no nos gustan. Quiero pedir disculpas y trasladar un abrazo y solidaridad a las personas heridas", ha recalcado, insistiendo en que se compromete a clarificar lo sucedido.

Respecto a la petición del sindicato policial JUPOL de que dimita por una serie de "declaraciones e insinuaciones" en las que, a su juicio, está "cuestionando la profesionalidad de los agentes" desplegados en Ciudad Universitaria, Martín ha respondido indicando que "respeta su opinión", pero señalando que cree que deben ver las imágenes y decir si "representan a la Policía". "Creo que una inmensa mayoría entiende que no es una actuación justificada", ha zanjado.

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