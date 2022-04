El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado con Javier Maroto, portavoz de lo 'populares' en el Senado, un enfrentamiento a cuenta del acuerdo en Bruselas para que España y Portugal puedan limitar el precio del gas y el plan de choque para hacer frente a los efectos de la guerra, para el que el Ejecutivo pide el apoyo del PP.

"No pido que ustedes aplaudan la acción del Gobierno de España, pero sí que reconozcan los esfuerzos y las políticas que estamos sacando adelanta gracias al diálogo", ha enfatizado el jefe del Gobierno en su respuesta a Maroto. Este le había preguntado por el incremento que el Ejecutivo espera tener de la recaudación por el IVA al final de este año, pero Sánchez no ha respondido a esta pregunta, y su actitud ha molestado a la bancada del Partido Popular, que llevaba dos meses reclamando la presencia del presidente en el Senado para comparecer en una sesión de control al Gobierno.

En su réplica a Maroto, Sánchez ha optado por hablar del visto bueno que la Comisión Europea ha dado para fijar el precio del gas que produce electricidad, algo que considera "muy buena noticia", y ha destacado que "por mucho que hagamos a nivel nacional, nada valdrá sí desde Europa no se toman medidas". Y en ese punto ha vuelto a cuestionar al PP si votará a favor del plan de choque nacional que cree "fundamental aprobar este jueves".

"Este acuerdo sería incompleto sin un plan nacional de choque aprobado hace semanas en un Consejo de Ministros mediante un real decreto ley que esperemos sea aprobado este jueves en el Congreso tras haberlo negociado con los sectores afectados.[...] ¿Y ustedes, qué van a hacer?", ha interrogado Sánchez.

Maroto ha considerado una "falta de respeto" que se le pregunte por una cifra y no responda y ha lanzado otro reproche a Sánchez: "Usted no ha pedido apoyo para el decreto. Está cerrando el apoyo de otros socios a cualquier precio. Si no necesita o no quiere nuestros votos, dígalo, pero si quiere nuestro voto o lo necesita, sin incluir ninguna propuesta no es serio ni responsable", ha dicho, haciendo referencia al documentos con propuestas económicas que el nuevo líder del PP ha hecho llegar a Sánchez.

A esto ha respondido Sánchez mostrando cierta indignación: "¿No se lee usted los papeles. Infórmese. En la reunión que tuve con Feijóo le ofrecí 11 acuerdos y h pedido el apoyo del PP. A día de hoy no sabemos si apoyará rebajar 20 céntimos el combustible, una rebaja del 60% de impuestos en la factura de la luz...", ha contestado el jefe del Ejecutivo, antes de insistir en que "hay que ser coherente, y ustedes cuando han gobernado han subido todos los impuestos".