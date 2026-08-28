Marlaska admite "errores" y pide que "no se utilicen mal" sus palabras tras la versión de Robles: "No he culpado a nadie"

¿Qué ha dicho? El ministro del Interior ha dicho que no ha "culpado a nadie", en referencia a los equipos de Información e Inteligencia, y ha asegurado que estos servicios "siempre funcionan".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado que sus palabras no se malinterpreten tras contradecir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la supuesta advertencia del CNI acerca de la entrada masiva de migrantes a Ceuta el 30 de julio. Marlaska afirmó que no había informes que anticiparan tal evento y negó haber culpado a servicios de inteligencia. En su comparecencia, Robles sostuvo que el CNI y otros servicios realizaron su labor adecuadamente. Marlaska insistió en que no se preveía una entrada masiva y que el incremento de efectivos de la Guardia Civil era una medida habitual.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que "no se utilicen mal" sus palabras tras contradecir la versión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al asegurar que "no había ningún informe del CNI que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que ocurrió". Es decir, la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta.

"Que lo del 30 alguien lo veía o lo decía no es cierto", ha asegurado este viernes Marlaska en su comparecencia a petición propia en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre la crisis migratoria que vive Ceuta.

Así, Marlaska ha asegurado que no ha "culpado a nadie" por lo que ocurrió. "Nunca he responsabilizado a ningún servicio de información, sea CNI, Policía o CIFAS", ha defendido el ministro, quien ha pedido que "no se saquen las palabras de contexto". "A veces las cosas suceden y no implican responsabilidad de nadie", ha añadido.

Estas palabras tienen lugar después de que en los últimos días se hayan escuchado dos versiones por parte del Gobierno sobre un supuesto aviso del CNI de que podía ocurrir una entrada masiva a finales de julio.

En su comparecencia en el Congreso a petición propia, Margarita Robles aseguró el martes que los "servicios de Inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible. Compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno".

En cambio, Marlaska e incluso el propio Gobierno han contradicho más de una vez la versión de Robles. Según defienden, el Ejecutivo no preveía una entrada masiva de tantos miles de migrantes.

"Claro que había preocupación"

"Yo no estoy justificándome. Lo que estoy dando son los hechos", ha justificado Marlaska, quien ha señalado que "esto no quiere decir que ningún servicio de información no trabajase correctamente, pero tampoco el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) fueron capaces que algo así podía pasar".

Según ha señalado el ministro, "lo que se hablaba en muchos informes era de elementos estructurales entre Ceuta y Melilla y también se hablaba en las redes sociales" de un llamamiento para ir a España pero, ha destacado, también se hablaba de eso en los años anteriores.

De esta manera, ha explicado que "en agosto son periodos más proclives" para que eso ocurra. Por ello, "se incrementó en 70 personas de la Guardia Civil no solo del ámbito marítimo si no también del terrestre". "Esto se hacía todos los años y este año más", ha señalado.

"Hasta el 29 de julio sí hubo un incremento diario, pero había intercepciones de Marruecos y no era preocupante. Querer decir que de repente hay una razón para sospechar que de 300 o 400 pasemos a 72.000, no puede ser", ha indicado Marlaska, quien ha reconocido que "claro que había preocupación", pero "como la había el año pasado".

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