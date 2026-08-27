Juanma Romero: "No podemos justificar que se ataquen a los migrantes o a los medios de comunicación"

El periodista analiza el ataque se ha producido en el campamento de migrantes situado en la playa del Trampolín, en Ceuta.

Numerosos manifestantes se han saltado el cordón policial que impedía el acceso al asentamiento de los migrantes situado en la playa del Trampolín para enfrentarse a ellos y destruir sus pertenencias. Además, han impedido que las cámaras de laSexta graben, poniendo banderas frente a las cámaras.

Juanma Romero indica "que no se puede justificar que se ataque a los migrantes y a los medios de comunicación que están sobre el terreno y que están trasladando lo que está pasando, día tras día. El periodista señala que muchos ceutíes sienten que les han robado la vida cotidiana, "y eso es, lógicamente, de las administraciones, en particular, del ejecutivo".

"Sigo sin entender por qué el Gobierno no se ha activado prácticamente en todo este último mes", añade Romero. Y se pregunta qué ha podido pasar "para que estemos viendo esta situación ahora un mes después".

Romero expone que se está apuntando más hacia la polémica entre Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, "pero, realmente, lo desesperante para la población ceutí es que no se han arreglado sus problemas cotidianos".

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