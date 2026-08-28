Albares: "Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca conversación con Marruecos sobre Ceuta y Melilla"

Los detalles Albares ha dejado claro que han "rechazado formalmente y por todos los cauces las declaraciones contrarias a nuestra integridad territorial". "Ceuta y Melilla son prioridad absoluta", ha dicho.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que no ha habido, ni habrá, conversaciones con Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, destacando la prioridad de estas ciudades para el Ministerio. Albares subrayó su pertenencia a España y Europa, y rechazó cualquier violencia reciente. Respecto a la crisis migratoria, destacó el "éxito" en la reducción de llegadas de migrantes, mencionando la cooperación diplomática con Marruecos. Asimismo, enfatizó que Ceuta y Melilla son territorios Schengen con control estricto. Criticó la falta de solidaridad de Italia y Dinamarca, resaltando el apoyo de España en crisis migratorias.

"Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca conversación" con Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Así de claro se ha mostrado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este viernes en su comparecencia en la comisión de Exteriores para dar cuenta de su actuación en la crisis migratoria de Ceuta.

Nada más comenzar su comparecencia, Albares ha dejado claro que "hemos rechazado formalmente y por todos los cauces las declaraciones contrarias a nuestra integridad territorial". "Ceuta y Melilla son prioridad absoluta para el Ministerio de Exteriores. Su estabilidad y prosperidad son las de España y Europa", ha señalado Albares.

Así, ha insistido en que ambas ciudades "son parte de nuestra soberanía y sobre todo son españoles de corazón y de alma y será así siempre sea cual sea su procedencia y religión". De esta manera, el ministro ha hecho un "llamamiento a todas las fuerzas para que Ceuta preserve lo mas preciado: su convivencia", al mismo tiempo que ha rechazado "toda la violencia de estos días".

"El 31 de julio fue un drama para la ciudad y para la gente que perdió la vida", ha dicho Albares sobre la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio.

"Éxito" en la reducción de llegadas de migrantes

Según ha defendido, "desde el primer momento se activaron todos los canales diplomáticos y hablé con homólogo marroquí". Es más, Albares no solo ha presumido de la gestión del Gobierno en la crisis, también lo ha hecho del "éxito" de la reducción de las llegadas de migrantes por mar.

"Las llegadas por mediterráneo y atlántico son las mas bajas de frontera sur de la Unión Europea. Solo en los seis primeros meses han caído 29%. Italia tuvo el año pasado el doble que España", ha señalado Albares, quien ha destacado que "el éxito de España es el entendimiento con países de origen y tránsito".

Además, Albares ha hecho hincapié en que "la relación diplomática con Marruecos ha sido y es permanente para frenar esta crisis y prevenir el futuro", además de ser "esencial para facilitar retorno en primeras horas" y "para gestionar retorno de quien todavía está".

Albares critica la "falta de solidaridad" de Italia y Dinamarca

El ministro ha recordado que "Ceuta y Melilla son territorio Schengen con régimen único. Su control también está a la salida marítima y aérea. Nadie viaja sin identificarse antes". "No hay derecho de circulación. Entrar ilegalmente no da derecho a viajar a la península y a Europa", ha añadido.

"España siempre ha estado a la altura. En 2023 apoyamos a Italia en la crisis. También acogemos ucranianos. Porque Europa es solidaridad y eso es lo que Italia y Dinamarca deben entender", ha señalado Albares. Así, ha criticado la "falta de solidaridad de Italia y Dinamarca". "Esperábamos lo que hemos dado a ellos: solidaridad y apoyo", ha añadido.

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