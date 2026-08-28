El comité de situación de Ceuta acuerda por unanimidad un nuevo listado de espacios de acogida para migrantes

Los detalles El organismo tuvo que dar marcha atrás a su plan original por la negativa del Ejecutivo local de Juan Jesús Vivas a que se alojase a los migrantes en polideportivos.

El comité de situación encargado de la crisis migratoria en Ceuta ha acordado nuevas ubicaciones para alojar a los migrantes que permanecen sin albergue tras la masiva entrada de finales de julio. Inicialmente, el plan original fue rechazado por el Ejecutivo local de Juan Jesús Vivas, que se opuso al uso de polideportivos. Presidido por Pedro Sánchez, el comité condenó unánimemente la violencia xenófoba reciente y subrayó la importancia de asegurar la alimentación de los migrantes. El ministro Ángel Víctor Torres informó al Congreso sobre la evaluación de espacios habitables y confía en un acuerdo consensuado.

El comité de situación que coordina la crisis migratoria de Ceuta ha aprobado este viernes un nuevo listado de emplazamientos para acoger a los migrantes que siguen sin alojamiento en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.

Este organismo, que tuvo que dar marcha atrás a su plan original por la negativa del Ejecutivo local de Juan Jesús Vivas a que se alojase a los migrantes en polideportivos, ha aprobado por unanimidad el uso de nuevas ubicaciones para ubicar a estas personas.

Todos los integrantes de este comité, que está presidido por Pedro Sánchez, han condenado por unanimidad la violencia tras los ataques xenófobos sufridos por migrantes en las últimas horas, especialmente en la playa del Trampolín. Además, todos ellos recalcan la necesidad de garantizar la alimentación de las personas que se encuentran en Ceuta.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único, explicó este jueves en el Congreso que habían visitado espacios ofrecidos por la ciudad autónoma que tardaría meses en ser habitables, ya que necesitaban importantes obras, pero confió en lograr un catálogo consensuado.

En el comité de situación de la crisis, que prevé reunirse semanalmente, participan tanto la administración central como la autonómica, y a la cita de este viernes estaba convocados once ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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