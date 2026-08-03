Los muertos llenan una morgue improvisada en Ceuta mientras miles de personas colapsan el CETI y la playa

Los detalles Pese a llevar cerrado como centro sanitario desde 2018, el Hospital Militar de Ceuta se ha habilitado como morgue para recibir los cuerpos de los migrantes fallecidos, cuya cifra varía según la diga Ceuta o el Gobierno nacional.

La situación en Ceuta ha mejorado, pero no se considera normal. Entre 3.000 y 5.000 migrantes aún permanecen en la ciudad, y continúan encontrándose cadáveres que son llevados a una morgue improvisada en el Hospital Militar, cerrado desde 2018. Hay discrepancias entre las cifras de fallecidos: Ceuta reporta 88 muertos, mientras que el Gobierno nacional cuenta 72. Los forenses trabajan en la identificación de los cuerpos mediante huellas dactilares y pruebas de ADN. Los centros de acogida están desbordados, y muchos migrantes se concentran en la playa, donde pasan la noche. La crisis ha saturado el sistema sanitario local, con 1.500 migrantes atendidos en cuatro días, generando preocupación entre los residentes.

La situación en Ceuta ha mejorado, pero tanto el Gobierno de Ceuta como los vecinos no hablan de normalidad. Entre 3.000 y 5.000 migrantes, según el Ejecutivo de la ciudad autónoma, todavía no han regresado y se siguen encontrando cadáveres que están siendo trasladados a una morgue improvisada para su identificación.

De hecho, ni siquiera en la cifra de fallecidos se ponen de acuerdo entre Ceuta y el Gobierno nacional. Para la ciudad autónoma son 88 las personas que han fallecido en la crisis migratoria iniciada este jueves, mientras que el Ejecutivo nacional mantiene la cifra en 72 muertos.

Ahora bien, independientemente del número, los cadáveres están llegando a una morgue improvisada: el Hospital Militar de la ciudad. El edificio lleva cerrado desde 2018 como centro sanitario, pero el espacio es uno de los dos anatómicos forenses de la ciudad.

Por el momento, los forenses siguen trabajando en la identificación de los fallecidos, que se están realizando a través de las huellas dactilares y de pruebas de ADN que se cotejan con una base de datos.

Mientras tanto, los centros de acogida sigue colapsados. El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha asegurado que entre 3.000 y 5.000 migrantes todavía están rondando por las calles de Ceuta tratando de ser aceptados en su intento de encontrar una vida mejor.

Ante un CETI cuyas 600 plazas están ocupadas y un centro de menores con una sobreocupación del casi 3.000%, muchos se concentran a las puertas del centro para intentar lograr la entrada. En cambio, otros se desplazan a otros puntos de Ceuta como la playa, que se ha convertido en un campamento improvisado.

Allí, decenas de migrantes han pasado la noche hasta haciendo hogueras para poder soportar el frío de la madrugada y muchos de ellos se les ve andar con bolsas llenas de comida que algunos vecinos de la ciudad les ha facilitado.

Una sanidad saturada

Una de las consecuencias de esta crisis migratoria está siendo el colapso del sistema sanitario ceutí. "Nosotros que somos de aquí no tenemos", afirma un vecino sobre la incapacidad de poder ser atendidos.

Según las cifras oficiales, alrededor de 1.500 migrantes han sido atendidos en estos cuatro días en los centros sanitarios de la ciudad autónoma.

"Espero que ningún familiar tenga que llevar a su familia por algo. Es una emergencia sanitaria porque está colapsado. Si normalmente tenemos tres médicos en Urgencias, cómo no van ahora a ocupar toda la capacidad que hay. Yo pasé ayer y daba miedo", apunta otro vecino.

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