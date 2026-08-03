Canarias se asfixia: Gran Canaria se convierte en el horno del archipiélago tras rozar los 45 grados

Los detalles "Estamos que nos sudan partes del cuerpo que nos sabemos ni cómo se llaman. Esto es horrible", ha dicho una persona desde Gran Canaria, donde en la Aldea de San Nicolás se ha registrado la temperatura más alta, llegando a los 44,4 grados.

El inicio de la semana ha traído un descenso de temperaturas en gran parte del país, salvo en Canarias, donde Gran Canaria experimenta un calor extremo, alcanzando casi los 45 grados. La isla está en alerta máxima debido a una masa de aire cálido que no cesa ni por la noche. En localidades como Mogán y San Bartolomé de Tirajana, las temperaturas llegan a 41 grados. En Tenerife, la situación también es crítica, con temperaturas que superan los 37 grados. El calor persistirá hasta el jueves, con vientos alisios intensos y riesgo elevado de incendios en las islas más montañosas.

El inicio de la semana ha comenzado con un descenso de las temperaturas que ha dado un respiro en gran parte del país con una excepción clara: Canarias. En concreto, en la isla de Gran Canarias han rozado los 45 grados y en algunas zonas han dormido, o lo han intentado, con casi 40. Están en alerta máxima por altas temperaturas que, además, continuarán en los próximos días.

Gran Canaria se convierte estos días en el horno del archipiélago canario. "Estamos que nos sudan partes del cuerpo que nos sabemos ni cómo se llaman. Esto es horrible", ha dicho una persona.

En la Aldea de San Nicolás han registrado este domingo la temperatura más alta, llegando a los 44,4 grados. "Nos esperábamos que hiciera calor aquí, pero no tanto como hace", ha comentado un veraneante.

El calor extremo en las islas se debe a una masa de aire cálido que no cesa ni por la noche. En algunos puntos de Gran Canaria se han ido a la cama con 36 grados, algo que hace imposible conciliar el sueño. "Con 40 grados esto es insufrible porque la humedad es demasiado insoportable", han asegurado.

La isla repite este lunes otra jornada sofocante con máximas de 41 grados en Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. La solución para algunos: mucho abanico y un buen bañito. El calor extremo ha obligado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a activar la alerta máxima.

Mientras, en Tenerife la situación también es crítica. En el sur de la isla tinerfeña han superado los 37 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas.

El calor no da tregua

De cara a este martes, el calor seguirá en Canarias con valores mínimos que en Gran Canaria podrían incluso no bajar de 30 grados en algunos puntos. Mientras, las temperaturas máximas superarán los 34-36 grados en amplias zonas e, incluso, los 40 en Gran Canaria, todo ello con vientos alisios intensos.

Las temperaturas apenas cambiarán de cara al miércoles, cuando se esperan rachas muy fuertes de alisios y valores mínimos de 30 grados y máximos de al menos 40 grados en puntos de Gran Canaria. "Con este calor y también con ese viento tan intenso, el peligro de incendios será muy alto o extremo en las islas más montañosas", ha apostillado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.

El calor no dará un respiro hasta el jueves, aunque ese día se superarán aún los 32 a 34 grados en amplias zonas del archipiélago y el viento alisio soplará con fuerza una jornada más. Habrá que esperar hasta el viernes para que el descenso se note, aunque todavía en muchos lugares se llegarán a entre los 32 y los 34 grados, y 38 en puntos de Gran Canaria.

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