Manuel Fajardo, el hombre de confianza de Zapatero en Venezuela y nexo entre Plus Ultra y el expresidente

Los detalles Manuel Aarón Fajardo, lanzaroteño de nacimiento, era el hombre de confianza de Zapatero en Venezuela. Según el auto, fue el puente de acceso y la pieza clave para que los dirigentes de Plus Ultra pudieran acceder al expresidente.

En el auto del juez José Luis Calama se imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, destacando a Julio Martínez, "Julito", como su persona más cercana en una trama de influencias. Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador socialista y hombre de confianza de Zapatero en Venezuela, fue clave para que los dirigentes de Plus Ultra accedieran a él. Mensajes interceptados evidencian la conexión de Fajardo con Zapatero. Víctor de Aldama, involucrado en el caso mascarillas, narró un choque con Fajardo cuando Ábalos intentó intervenir en Venezuela. Julio Martínez y Fajardo formaron "el equipo", una alianza para tráfico de influencias, operando una "boutique financiera" que generaría ingresos mensuales.

Julio Martínez o "Julito", según el auto del juez José Luis Calama en el que se imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, era la persona más cercana a Zapatero en esta trama. Pero hay otra relevante: su hombre de confianza en Venezuela. Él es Manuel Fajardo, hijo de un senador socialista y la persona que chocó con Aldama cuando Ábalos y Koldo intentaron intervenir en el país sudamericano.

Todo apunta a que es uno de los hombres de confianza de Zapatero. Manuel Aarón Fajardo, lanzaroteño de nacimiento, fue el puente de acceso y la pieza clave para que los dirigentes de Plus Ultra pudieran acceder a Zapatero.

Así quedaba constancia en los mensajes recogidos en el auto en los que Julio Martínez dice "Acabo de hablar con Fajardo... que me llama Zapatero". U otro mensaje de Rodolfo Reyes en el que escribe "acaba de hacer el puente con Zapatero".

Una prueba de la influencia de Fajardo con Zapatero también queda reflejada en el testimonio de Víctor de Aldama en el caso mascarillas, quien relata el choque con el hombre de Zapatero cuando, por orden, Ábalos empezó a moverse por Venezuela y se lo contó a Koldo.

Entonces, según declaró el comisionista en la Audiencia Nacional, "Koldo me dice que le den por culo a ZP". También se lo dice al propio Ábalos aunque, dice, "más educado". "Me dice: Víctor, ni caso", declaró.

Y es que otro nombre conocido en el auto es el de Julio Martínez, propietario de Análisis Relevante, junto con el que Fajardo mantuvo una alianza denominada "el equipo" y la "boutique financiera" con la que buscaban llevar a cabo su actividad de tráfico de influencias.

En el auto se indica "que ha firmado una alianza con una institución del Estado para operar una planta empaquetadora" y que "generará para la boutique entre 6-10k mensuales". Esta era la presunta forma de actuar del otro hombre nexo de Zapatero.