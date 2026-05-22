Miguel Ángel Campos: "El teléfono de Gertrudis Álvarez es oro puro para la investigación, es más importante que el del propio Zapatero"

El periodista Miguel Ángel Campos analiza en Al Rojo Vivo el papel que tiene en la investigación la secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Álvarez. En el vídeo, todos los detalles.

El juez José Luis Calama, quien ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, ha autorizado un cacheo a la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Álvarez, durante el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar que hubiera destrucción de pruebas que pudieran estar contenidas en su dispositivo móvil.

El registro del despacho profesional del expresidente era clave para los investigadores, ya que el juez no permitió que se registrara el domicilio de Zapatero en Las Rozas (Madrid) ni que se le incautara su móvil.

Según explica el periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, "el teléfono móvil y las agendas que custodiaba María Gertrudis Alcázar son oro puro para la investigación. Es más, es más importante el teléfono de María Gertrudis para la investigación que el del propio José Luis Rodríguez Zapatero, porque es ella la que gestiona toda la agenda, la que, en su labor de secretaria, le lleva a las reuniones, la que le diría: 'Tal día tienes que reunirte con tal persona, acuérdate de esta otra persona', etc. Es la que puede desvelar esas comunicaciones".

También el correo electrónico para corroborar la existencia de comunicaciones con el secretario de Julio Martínez Martínez, añade Campos, "para ver si se han elaborado facturas falsas o si tiene algún viso de ilegalidad, algún tipo de acción. Todo esto se va a mirar con lupa durante las próximas semanas para que el juez lo pueda tener, si es posible, antes del día 2 de junio, que es cuando declara José Luis Rodríguez Zapatero".

De momento, Gertrudis Alcázar no está investigada: "De momento solo se ha investigado a Zapatero y a partir de ahí veremos. Lo más normal es que ya vengan en cascada el resto de imputaciones para preservar sus derechos también y para que puedan acudir ante el juez acompañados de un abogado, para que puedan ser interrogados respecto a lo que ha dicho Zapatero o evidenciar o no algún tipo de contradicción... Veremos qué es lo que sucede.

"Gertrudis Alcázar todavía no está imputada, pero tienen su teléfono, tienen su correo electrónico, tienen todo el contenido de sus dispositivos y las agendas de Zapatero que le incautaron. Eso es lo que quiere la investigación. Quiere hechos", concluye Campos.