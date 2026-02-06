El alcalde de Móstoles se presenta como víctima de "chantajes" de la exedil y habla de acusaciones "falsas": "No sé de qué me tengo que defender"

¿Qué ha dicho? El alcalde de Móstoles insiste en que la exedil pidió "varias veces" un ascenso y habla de "chantajes que se remontan a 2023" por parte de la exedil. Bautista denuncia ser víctima de "una campaña de ninguneo y desprestigio".

El alcalde de Móstóles, Manuel Bautista, denuncia ser víctima de "una campaña de ninguneo y desprestigio" a raíz de la información publicada por 'El País' este jueves que recogía la presión que habrían ejercido desde el PP de Madrid para que una exconcelaja del partido en Móstoles no denunciara al alcalde.

En una comparecencia de 10 minutos, Bautista ha defendido que la exedil no le pidió a él ascender pero que sí lo hizo "varias veces", sin especificar a quién o de qué motivo. "Todo es falso. No sé de qué me tengo que defender", ha asegurado, cuestionando que si alguien "va grabando conversaciones, tiene algún fin".

También ha trasladado que ha puesto en manos de su abogado las acusaciones contra él al considerar que se han "vulnerado sus derechos" por "la versión de una señora". "No se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que lo diga. A día de hoy no hay denuncia ni condena y este alcalde sufre una campaña de ninguneo a su persona sin haber nada", ha expuesto.

Justo antes de la comparecencia de Bautista, el secretario general de los 'populares', Alfonso Serrano, ha criticado a la exedil por "actuar de mala fe" y por una "vendetta" contra el alcalde de Móstoles. En sus declaraciones, Serrano ha amenazado con emprender acciones legales si se confirma que la denunciante ha "grabado conversaciones sin autorización".

El PP de Madrid vivió un terremoto con la publicación de la información del diario 'El País' que recogía la presión que habrían ejercido para que una exconcelaja del partido en Móstoles no denunciara al alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral.

El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"

Este mismo jueves, coincidiendo con el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, habló de un "caso fabricado" contra los 'populares'. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", se preguntó Ayuso durante la sesión.

Según el citado medio, el regidor "acosó sexualmente" a una concejala de su formación desde el inicio de la campaña electoral de 2023. Cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.

En ese momento, los dirigentes del PP de Madrid Alfonso Serrano y Ana Millán, que forman el núcleo duro de Díaz Ayuso, no ampararon a la exconcejala cuando denunció internamente el presunto acoso. "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia", trasladó Millán a la exedil, según la documentación presentada que recoge 'El País'.

Ante la falta de respaldo, la edil entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante del PP en octubre de 2024, según el relato de la denunciante, que llegó a pedir una reunión con Díaz Ayuso y remitió también un escrito al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.

El alcalde de Móstoles ha defendido su inocencia, ha descartado su dimisión y ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala, y ha situado el origen de estas "falsas" acusaciones en discrepancias por un cargo que la exedil quería ocupar tras las elecciones municipales de 2023.

Los correos borrados de la exconcejala de Móstoles a Ayuso hablando de una "grave situación de acoso sexual y laboral" que podrían volver a la Justicia

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y número dos de Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en que, internamente, la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral" en el Ayuntamiento de Móstoles, en el que el PP gobierna desde 2023, y finalmente fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado también este argumento al asegurar que la investigación del partido consideró que no había indicios "suficientes y racionales" para actuar, y se ha remitido a las explicaciones dadas por Díaz Ayuso.

La justificación del PP de Madrid es que la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso", pero la edil envió una carta dirigida a Díaz Ayuso cuando se dio de baja del partido, que publica 'El País', en la que refleja de forma escrita "la grave situación de acoso sexual y laboral" que aseguraba haber a padecido.

