Elon Musk también carga contra Yolanda Díaz: dice que "odia a la gente de España" tras criticar las tecnoligarquías y reunirse con Mamdani en Nueva York

Los detalles Díaz ha afirmado que X es "un lugar de odio" y ha defendido la regularización de las grandes tecnológicas bajo los términos de "competencia absolutamente legal".

Elon Musk ha dirigido sus críticas hacia Yolanda Díaz, ministra de Trabajo de España, tras sus comentarios sobre su red social X y las tecnoligarquías. Díaz, tras reunirse con el alcalde de Nueva York, afirmó que X fomenta el odio y abogó por regular las grandes tecnológicas. La ministra señaló que no son "vasallos de Musk ni Trump" y defendió la regulación exhaustiva de estas empresas, argumentando que los empresarios españoles compiten cumpliendo derechos laborales e impuestos, mientras una élite ultrarrica no lo hace. Musk, por su parte, ha calificado a Pedro Sánchez de "traidor" tras el anuncio del Gobierno de prohibir redes sociales a menores de 16 años.

Después de los insultos a Pedro Sánchez y las intromisiones contra el Gobierno de España, Elon Musk ha puesto ahora su mira en Yolanda Díaz. El multimillonario ha afirmado que la ministra de Trabajo "odia a la gente de España" y que el Ejecutivo está "asesinando a España".

El propietario de X ha respondido así a las críticas de Díaz a su red social y a las tecnoligarquías. A la salida de su reunión de este jueves con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la vicepresidenta segunda afirmó que "X está alimentando las políticas del odio" y reivindicó la regulación de las grandes tecnológicas.

"Yo me he ido de X. Esa red es hoy un lugar de odio", aseguró la ministra, que defendió que "nosotros no somos vasallos de Musk ni Trump". "Vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas. He dicho que bajen de la nube para pagar impuestos", añadió ante la prensa.

Díaz argumentó que "no es justo que los empresarios españoles compitan en términos de cumplimiento de derechos laborales, de convenios colectivos, paguen impuestos… Y resulta que hay una élite ultrarrica amiga de Trump que en nuestro país no paga impuestos". Por eso, reafirmó la necesidad de "regular" bajo los términos de "competencia absolutamente legal".

Asimismo, esgrimió que las empresas españolas y europeas reclaman "que el algoritmo las excluye". "Hay un ejercicio de falta de competencia en términos de mercado absolutamente injusto. Toca regular la fiscalidad, los usos y las normas laborales como hacen el resto de empresarios en nuestro país", añadió.

Unas declaraciones que no han gustado nada al magnate, que ya ha hecho sus primeras críticas a la ministra. Esta misma semana, Musk ha llamado a Sánchez "traidor" y "tirano" tras el anuncio del Gobierno de prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Se trata de un proyecto legislativo que el Consejo de Ministros aprobará la semana que viene y que también perseguirá a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

