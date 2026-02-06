Sánchez reprocha al PP "apoyar al acosador" por el caso Móstoles y exige dimisiones a un Feijóo que no lo hace porque "no quiere lo que le pasó a Casado"

El contexto El presidente del Gobierno ha pronunciado estas palabras durante un mitin en Zaragoza en el que ha participado para cerrar la campaña de su candidata en Aragón, Pilar Alegría.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, debería pedir la dimisión del alcalde de Móstoles y toda la directiva del PP de Madrid por la denuncia de acoso laboral y sexual de una exconcejala al regidor madrileño. Lo ha dicho en un mitin en Zaragoza de cierre de campaña. También allí ha considerado que Feijóo no lo hace porque sabe qué le pasó a su predecesor al frente del PP, Pablo Casado.

"La pregunta que hay que hacer es porque Feijóo no pide la dimisión del alcalde de Móstoles, y también de la cúpula directiva del PP en Madrid. La respuesta es muy clara no quiere que le pase lo que le pasó a Pablo Casado, que denunció la corrupción de la señora Ayuso y al día siguiente le sacaron del PP", ha clamado Sánchez.

Asimismo, el también secretario general del PSOE ha reprochado a Feijóo y a Ayuso que hayan apoyado al "acosador" en lugar de a la víctima, al tiempo que les ha reprochado que dijeran que era un caso "de acoso laboral y no de acoso sexual": "Como si no fuera suficiente", ha lamentado.

A su juicio ha quedado demostrado que el PP nacional "no abrió ningún tipo de investigación" sino que "amparó lo que le decía el PP de Madrid", es decir "estar con el acosador y no con la víctima de ese acoso", ha incidido. Por tanto, reprocha el "cinismo" del PP que "pretende dar lecciones sobre igualdad de género" tras los casos de acoso que aparecieron en el PSOE en los últimos meses. A este respecto ha defendido que los socialistas actuaron con contundencia.

"Reivindica el golpe de estado del 36"

Por otro lado, el presidente del Gobierno también ha criticado al PP por invitar a su acto de cierre de campaña a Vito Quiles "que se dedica a perseguir a periodistas" y a un grupo de música que "reivindica el golpe de estado del 36". En este sentido, ha querido subrayar la cercanía que a su juicio hay entre las formaciones de Feijóo y Santiago Abascal, señalando que "el próximo domingo los votos del PP irán a la ultraderecha" y la única candidata capaz de frenarlos es la socialista Pilar Alegría.

Además, no ha dudado en cargar contra Feijóo al recordarle varios lapsus que ha tenido en el pasado y se ha reído del error que cometió en un acto durante la campaña en Aragón al pronunciar el nombre de una empresa que visitó. "Pero imaginaos, ahí los trabajadores todos sentados, el equipo de campaña y él ahí diciendo en lugar de Fribín, Brifín... ocho veces", ha resaltado Sánchez.

"Y claro la gente que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara, el que no fue presidente porque no quiso, no mete más la pata porque no puede", ha lanzado a renglón seguido, según ha recogido Europa Press.

