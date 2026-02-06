De la máxima de la negación a la teoría de la venganza: la ristra de incongruencias del PP de Madrid con el caso del alcalde de Móstoles

Los detalles Los 'populares' han pasado de negar rotundamente las acusaciones de la edil a tejer una historia basada en el chantaje político que se ha desmontado en horas con los audios que han visto la luz este viernes. En ellos se demuestra que la denunciante nunca pidió un puesto superior, como decía el alcalde.

El Partido Popular de Madrid enfrenta serias contradicciones tras el caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual por una exconcejala. Bautista niega las acusaciones, sugiriendo que la denuncia es una venganza por no haberle dado más responsabilidades políticas. Sin embargo, el procedimiento del PP para investigar el caso fue archivado por falta de pruebas, y el Comité no llamó a testigos propuestos. Además, la bandeja de correo de la denunciante fue borrada. El Gabinete de Ayuso divulgó información falsa sobre la denunciante, y ahora ella planea acciones legales contra el alcalde y la cúpula del PP madrileño.

Al PP de Madrid se le juntan las contradicciones. El caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado por un exconcejala de acoso sexual, está dejando de manifiesto las constantes incongruencias de un partido que no ha dejado de lanzar balones fuera e incluso mentir. "Ella negó expresamente que hubiera acoso o abuso sexual", señalaba el primer edil en una rueda este jueves.

En la misma en la que Bautista aseguró que la mujer mostró su interés por asumir más responsabilidades políticas. "Tras no alcanzarse acuerdos, llegaron quejas que derivaron en los escritos que hoy se están utilizando y que no se corresponden con la realidad", defendió. Todo para apuntar a una denuncia por venganza, que es lo que viene vendiendo el PP en los últimos días. Y entonces, ¿por qué abrieron un procedimiento que estudió un caso de acoso?

"El caso se archivó por falta de pruebas en el ámbito del Comité de Derechos y Garantías del PP", señalaba Bautista también este jueves. Y faltaron, las pruebas faltaron. El Comité que presuntamente investigó esta denuncia jamás llamó a los testigos propuestos por la mujer denunciante. No quedó ahí el asunto. La bandeja de correo electrónico de la exconcejala fue borrada por completo. O Casi.

El Gabinete de Isabel Díaz Ayuso sacaba también este jueves a la luz unos correos donde no se molestaba en ocultar el nombre de la denunciante, que había insistido en que quería mantenerse en el anonimato. "Hemos leído en algún medio que en su etapa docente también presentó este tipo de denuncias, no sé si por acoso sexual o coacciones laborales, que alguna fueron sobreseídas por falta de pruebas", ha señalado este viernes el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, queriendo insinuar que no era la primera vez que hacía uso de las demandas como represalia y apuntando además a que la exedil había actuado "con mala fe".

Esa información a la que apuntaba esta viernes Serrano fue difundida este jueves a los medios por un exasesor de Ayuso. Información que, además, ha resultado ser mentira.

Denuncia por coacciones

"Le decimos que no puede ser, que no va a ser vicealcaldesa ni primera teniente de alcalde, que era su objetivo, comenzaron en una serie de desacuerdos", ha dicho el primer edil. Pero los audios que han salido a la luz dicen lo contrario. "Gustosamente. Entonces, efectivamente, tú nunca me has pedido nada. Claro, nunca. Creo que... no solo no me has pedido nada, sino que yo te he dado un puesto número dos. Sin tener ninguna experiencia en política. Creo que eso es... Yo no te digo que sea de agradecer. Pero tampoco que sea una hipoteca. ¿No?", le dice Bautista por teléfono a la denunciante.

Es más. El alcalde de Móstoles llega a recalcar hasta en cuatro ocasiones que ella no ha pedido nada.

Ante esto, la mujer ya ha anunciado que tomará acciones legales y prepara con sus abogados una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde y la cúpula del PP de Madrid, algo que han confirmado fuentes próximas a la mujer a laSexta. Estas fuentes critican que los altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo taparon la denuncia de acoso, sino que ahora están "riéndose de ella".