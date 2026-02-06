El audio del alcalde de Móstoles que demuestra que mintió al decir que la exedil le había reclamado un ascenso: "A mí no me lo has pedido nunca"

¿Por qué es importante? 'El País' desvela el audio de una conversación que mantuvieron Manuel Bautista y la exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles en la que el alcalde deja claro que ella "nunca" le pidió ser teniente de alcalde ni ninguna clase de ascenso, a diferencia de lo que aseguró este jueves.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha sido acusado de acoso sexual y laboral por una exconcejala del PP, según 'El País'. Bautista negó las acusaciones, alegando que surgieron por una disputa sobre un ascenso. Sin embargo, un audio desmiente sus declaraciones al demostrar que la exedil nunca solicitó un ascenso. La exconcejala denunció internamente el acoso, pero no recibió apoyo del PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano y Ana Millán. La denuncia fue archivada por falta de pruebas. La exconcejala dejó la política y el partido en 2024, y escribió a Díaz Ayuso sobre la situación.

Este jueves, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, compareció para dar explicaciones sobre la información publicada por 'El País' que recogía que el PP de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de la ciudad para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra él. En esa comparecencia, Bautista aseguró que la acusación de la mujer nació como una venganza ante su negativa de ascenderla. Ella, según el relato de Bautista, le "trasladó su interés de asumir más responsabilidades políticas con lo cual tiraría por tierra el acuerdo con Vox". Sin embargo, desde el partido decidieron que tendría que mantener su puesto de concejala, a lo que ella "dijo que no", según el alcalde.

No obstante, un audio publicado por 'El País' este viernes demuestra que el alcalde mintió en sus declaraciones. El audio, de 42 segundos de duración, recoge una conversación entre la exedil y Bautista, en la que el regidor de Móstoles repite hasta en cuatro ocasiones que ella "nunca" le ha pedido ser teniente de alcalde ni ninguna clase de ascenso. Esta es la conversación íntegra entre ambos:

Manuel Bautista: "Gustosamente. Entonces, efectivamente, tú nunca me has pedido nada. Claro, nunca. Creo que... no solo no me has pedido nada, sino que yo te he dado un puesto número dos. Sin tener ninguna experiencia en política. Creo que eso es... Yo no te digo que sea de agradecer. Pero tampoco que sea una hipoteca. ¿No?".

Concejala: "Claro, por supuesto".

MB: "No creo que sea ni de agradecer, y no me tienes que agradecer nada somos un partido y vamos a ganar las elecciones y demás. ¿Tú me has pedido ser teniente de alcalde? No. A mí directamente no me lo has pedido nunca".

C: "No, ni a ti ni a nadie".

MB: "A mí directamente no me lo has pedido nunca, pero eso es lo de menos".

C: "No, bueno, yo creo que sí es importante".

MB: "No, no, para mí no lo es. Tú eres teniente de alcalde y efectivamente, ni tú me lo has pedido ni nada. Y a partir de ahí...".

Las claves del caso

El PP de Madrid vivió un terremoto con la publicación de la información del diario 'El País' que recogía la presión que habrían ejercido para que una exconcelaja del partido en Móstoles no denunciara al alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral.

El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"

Este mismo jueves, coincidiendo con el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, habló de un "caso fabricado" contra los 'populares'. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", se preguntó Ayuso durante la sesión.

Según el citado medio, el regidor "acosó sexualmente" a una concejala de su formación desde el inicio de la campaña electoral de 2023. Cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.

En ese momento, los dirigentes del PP de Madrid Alfonso Serrano y Ana Millán, que forman el núcleo duro de Díaz Ayuso, no ampararon a la exconcejala cuando denunció internamente el presunto acoso. "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia", trasladó Millán a la exedil, según la documentación presentada que recoge 'El País'.

Ante la falta de respaldo, la edil entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante del PP en octubre de 2024, según el relato de la denunciante, que llegó a pedir una reunión con Díaz Ayuso y remitió también un escrito al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.

El alcalde de Móstoles ha defendido su inocencia, ha descartado su dimisión y ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala, y ha situado el origen de estas "falsas" acusaciones en discrepancias por un cargo que la exedil quería ocupar tras las elecciones municipales de 2023.

Los correos borrados de la exconcejala de Móstoles a Ayuso hablando de una "grave situación de acoso sexual y laboral" que podrían volver a la Justicia

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y número dos de Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en que, internamente, la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral" en el Ayuntamiento de Móstoles, en el que el PP gobierna desde 2023, y finalmente fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado también este argumento al asegurar que la investigación del partido consideró que no había indicios "suficientes y racionales" para actuar, y se ha remitido a las explicaciones dadas por Díaz Ayuso.

La justificación del PP de Madrid es que la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso", pero la edil envió una carta dirigida a Díaz Ayuso cuando se dio de baja del partido, que publica 'El País', en la que refleja de forma escrita "la grave situación de acoso sexual y laboral" que aseguraba haber a padecido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.