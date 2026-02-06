Alfonso Serrano acusa a la exconcejala de Móstoles de "actuar con mala fe" y amenaza con tomar medidas legales por las grabaciones

¿Qué ha dicho? El número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid sostiene que la exedil que denunció al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, no buscó amparo en el partido, sino "prefabricar pruebas".

El Partido Popular de Madrid, a través de su secretario general Alfonso Serrano, ha arremetido contra la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral. Serrano ha acusado a la denunciante de "actuar con mala fe" y de tener una "vendeta personal", además de "prefabricar pruebas" al grabar reuniones con la cúpula del PP. Serrano sugirió que las grabaciones tenían intereses políticos y anunció que el partido estudia acciones legales. Asimismo, afirmó que el caso busca desviar la atención del "desastre electoral" del PSOE. Aunque inicialmente no se mencionó acoso sexual, Serrano reconoció que este término apareció en un correo reciente.

El PP pasa a la carga contra la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha comparecido de nuevo este viernes ante los medios de comunicación en relación con la denuncia que esta exedil va a presentar contra Manuel Bautista, y lejos de respaldar a la víctima, el número dos de Isabel Díaz Ayuso la ha acusado de "actuar con mala fe" por una "vendeta personal" y "prefabricar pruebas".

Una "mala fe" que para Serrano queda patente al conocerse que la denunciante grabó sus reuniones con la cúpula del PP madrileño ante la negativa de la organización dirigida por Ayuso a tomar medidas contra Bautista: "Si yo compruebo que he sido grabado desde el minuto uno, me siento utilizado".

"Pongo en duda que esta persona viniera por mi ayuda, lo que hacía era venir a grabarme para poder construirse una prueba", ha añadido Serrano, deslizando que tras la denuncia presentada por la exconcejala había intereses políticos.

Además, el número dos del PP de Madrid ha anunciado que está estudiando llevar a esta exrepresentante mostoleña a los tribunales por las grabaciones que efectuó. "Si se demuestra que existen esas grabaciones, valoramos tomar acciones legales", ha asegurado.

Asegura que es una tapadera del PSOE

Serrano, que fue uno de los dirigentes del PP madrileño que se reunieron con la exconcejala junto con Ana Millán para disuadirla de presentar una denuncia ante la Justicia, ha dicho que la publicación del caso "pretende tapar el desastre electoral de una candidata, la del PSOE (Pilar Alegría), que ha encubierto el acoso sexual de Salazar". "Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal", ha puntualizado al respecto.

No obstante, tras repetir que "nunca se había hablado de acoso sexual", Serrano sí ha reconocido que la alusión a ese tipo de acoso se incorporó "en el último mail", que se produjo en octubre. "Ella siempre alegó conflicto laboral en todos los correos. Si realmente hubiera denunciado un caso de acoso sexual se le hubiera derivado a los órganos internos", ha aseverado Alfonso Serrano.

"Los audios están cortados y manipulados"

Tras la publicación del audio de una reunión entre la exconcejala y la 'número tres' del PP de Madrid, Ana Millán, en la que esta llegó a amenazar con un expediente por, supuestamente, haber filtrado información del PSOE, Serrano ha defendido este viernes que son unos audios "cortados y manipulados". "Ojalá salga entera esa grabación", ha lanzado el número dos de los 'populares' madrileños. "Incluso en esa reunión de principios de octubre, el Partido Popular muestra su cordialidad con esta concejala, y Ana Millán demuestra empatía con ella", ha dicho Serrano. Además, ha descartado por completo la dimisión de Manuel Bautista.

"Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa. Y en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona", ha rematado Serrano.

