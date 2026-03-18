El PP llama "Mr Wonderful" a Sánchez por sus chapas de 'No a la guerra' y Montero le acusa de "banalizar el sufrimiento"

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo que se celebra este miércoles en el Congreso.

Los detalles Ester Muñoz apodaba como "Mr Wonderful" al presidente del Gobierno por tardar menos en "hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra" y Montero acusaba a 'populares' de "banalizar" con "chistes" y "chascarrillos" el "sufrimiento" por la guerra.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, criticó al presidente Pedro Sánchez por su gestión de la guerra en Irán, apodándolo "Mr Wonderful" y acusándolo de priorizar la propaganda sobre la protección de los ciudadanos. Muñoz también cuestionó la ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y criticó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por su presencia tardía. La vicepresidenta María Jesús Montero respondió acusando al PP de banalizar el sufrimiento causado por la guerra y recordó la guerra de Irak, instando al PP a aportar soluciones en lugar de generar problemas. Montero subrayó que el conflicto es "ilegal" y afecta a los más vulnerables.

Este miércoles se celebraba en el Congreso una nueva sesión de control al Gobierno y, como siempre, las acusaciones entre los partidos principales nose han hecho de rogar. En esta ocasión, uno de los ejes clave ha sido la guerra en Irán.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, apodaba como "Mr Wonderful" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tardar menos en "hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra", una crítica a la que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, replicaba acusando a los 'populares' de "banalizar" con "chistes" y "chascarrillos" el "sufrimiento" que causa la contienda en Irán, algo que evidencia el "desnorte que tiene el PP en relación con la política internacional".

"No a la guerra, dice Mr Wonderful, pero han mandado un buque de guerra a la guerra a un país que no es OTAN sin pedir permiso a esta Cámara. No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han metido 1.300 millones de euros la semana pasada al Ministerio de Defensa", afirmaba Muñoz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Además, aprovechaba para quejarse de que no haya acudido a esta sesión la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, pese a que había anunciado que no podía asistir al Pleno de control, sí haya aparecido cuando ya no se le pueden formular preguntas: "Son tan hipócritas como cobardes", acusado.

Por su lado, Montero incidía en que la de Oriente Próximo es una guerra "ilegal" y "muy grave" en pérdidas humanas y con consecuencias económicas para el conjunto del mundo que "sufren mayoritariamente las personas vulnerables o las personas trabajadoras".

"Si por lo menos no aportan soluciones para los problemas que tienen los españoles, no generen problemas apoyando una guerra ilegal, no generen problemas convocando elecciones, que lo único que hacen es incrementar su dependencia de la ultraderecha y de Vox. Eso es lo que tiene que hacer el PP, empatizar y aportar soluciones", añadía ministra de Hacienda.

Por último, la portavoz del PP ha insistido en su tesis y ha pedido al Gobierno que deje de "hacer el ridículo" con su actitud "pueril". "Toda España está en contra de la guerra. Lo que no queremos es su gobierno ni su hipocresía", ha indicado.

A su respuesta, la vicepresidenta Montero ha mentado la guerra "ilegal" de Irak para preguntar a los 'populares' sí mantienen la misma posición que José María Aznar en 2003 y si "ya han encontrado las armas de destrucción" masiva que se utilizaron como excusa para iniciar aquella contienda.

"La guerra es muy seria para que ustedes en todas sus intervenciones lo sujeten a chistes o a chascarrillos. Pero a quien no se le olvidan las mentiras del PP es a este país que hace unos días celebró el aniversario del 11M y volvió a recordar mintieron en relación con las armas de destrucción masiva y la autoría de los atentados", concluía

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