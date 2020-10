La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que determina que todas las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud son de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, incluso para las que voten en contra.

Así, deja claro que la Comunidad de Madrid tendrá que aplicar todas las restricciones adoptadas en el consejo de este miércoles antes del sábado a las 00:00 horas.

Para tomar esta decisión, la Abogacía del Estado se ha basado en el el artículo 151 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge que "el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto".

El Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas"

En el escrito apuntan, además, que esta ley deroga todo lo que sea incompatible con ella, como es el reglamento interno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que establece que todos los acuerdos se deben dictar por consenso.

Precisamente, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, indicó en una rueda de prensa posterior al Consejo que no aplicarían las restricciones porque "el documento no fue aprobado por consenso y jurídicamente no es válido".

Además, fuentes de la Consejería de Justicia e Interior indicaron que el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud recoge que "los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán por consenso".

En el informe emitido por la Abogacía del Estado también hacen referencia al artículo 149.1 de la Constitución, asegurando que "la coordinación general de la Sanidad es competencia del Estado".

Madrid acata pero irá a los tribunales

Esta misma mañana Isabel Díaz Ayuso ha asegurado en una entrevista que no aplicarían las medidas acordadas en el Consejo porque "no puede imponer nada y no hay criterios para establecer estas restricciones". Sin embargo, horas después ha anunciado que su Gobierno acatará las medidas, pero sí irá a los tribunales.

En el pleno de la Asamblea ha asegurado que "Madrid no está en rebeldía" y el Gobierno regional va a "acatar las normas y cumplir las leyes". Si bien, ha indicado que irán "a los tribunales, como con el cambio de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa".

Así las cosas, el Gobierno autonómico tendrá que aplicar las medidas antes de este sábado a las 00:00 horas en los municipios de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

En estas localidades quedarán restringidas las entradas y salidas, salvo por causa de fuerza mayor. Solo se podrá salir del municipio para cumplir con obligaciones laborales o empresariales, recibir asistencia sanitaria, acudir a centros educativos o realizar trámites urgentes u oficiales.

Además, las reuniones en espacios públicos y privados quedarán limitadas a seis personas no convivientes y los comercios tendrán que reducir su aforo al 50%. Estas instalaciones tendrán que cerrar a las 22:00 horas y, en el caso de los locales de restauración o casas de apuestas, a las 23:00 horas.

Los lugares de culto, por su parte, reducirán su aforo al 30%, mientras que a los velatorios solo podrán asistir 15 personas si son en un espacio abierto o 10, en espacios cerrados.